Quedó desierta la licitación para privatizar la estatal Intercargo y el Gobierno recalcula

El intento del Gobierno de privatizar Intercargo quedó sin efecto, al menos por ahora. La licitación pública para vender el 100% de las acciones de la empresa fue declarada desierta al no presentarse ofertas válidas, una decisión que el Ministerio de Economía oficializó este miércoles mediante la resolución 1.148 publicada en el Boletín Oficial.

El proceso contemplaba un precio base de US$45 millones, pero ninguna de las cinco firmas que habían manifestado interés completó la presentación de la documentación ni acreditó los requisitos económicos y técnicos exigidos para adquirir la empresa estatal, responsable de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país.

La resolución sostiene que “corresponde en esta instancia aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple con base N° 504/2-0002-LPU26 y declarar desierto el procedimiento, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas “ad hoc” en su dictamen”.

La frustrada venta se enmarca en el proceso de desregulación del mercado aerocomercial impulsado por la administración de Javier Milei . En 2024, el Gobierno habilitó el ingreso de nuevos prestadores de asistencia en tierra, un negocio que hasta entonces estaba concentrado en Intercargo. Actualmente existen 13 empresas autorizadas para operar, aunque solo cuatro prestan efectivamente el servicio.

Hasta ese cambio normativo, la compañía estatal mantenía el monopolio de los servicios de rampa y las aerolíneas debían contratar obligatoriamente sus prestaciones en los 21 aeropuertos donde operaba.

El esquema diseñado por el Ejecutivo preveía que el comprador asumiera el control de Intercargo como una unidad operativa en funcionamiento, manteniendo sus activos, contratos, habilitaciones, personal y servicios de asistencia en tierra que presta en los principales aeropuertos del país.

El proceso también contemplaba un período de consultas y acceso a un Data Room, una sala virtual donde los potenciales compradores podían revisar la documentación contable, financiera, jurídica, laboral y operativa de Intercargo antes de presentar una oferta. El objetivo era que los interesados realizaran una auditoría propia de la compañía y evaluaran su situación patrimonial antes de formular una propuesta económica.

La apertura de sobres, que había sido postergada en distintas oportunidades, finalmente se realizó el 25 de junio a través de la plataforma CONTRAT.AR. Sin embargo, ninguna de las empresas que había manifestado compromiso para cumplir con las condiciones exigidas por el pliego, por lo que el Ministerio de Economía resolvió dejar sin efecto el proceso licitatorio y declararlo desierto.