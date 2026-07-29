El diputado misionero Herrera Ahuad anticipó su rechazo a al proyecto de ley de Propiedad Privada

El diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad del bloque Frente Innovación Federal anticipó su voto negativo al proyecto de “Inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el Gobierno de Javier Milei . De esta forma respaldó la posición del gobernador Hugo Passalacqua , de los intendentes misioneros; de la Iglesia, la Red de Mujeres y el ambientalista Rulo Bregagnolo. “Somos la provincia con mayor ruralidad de la Argentina. No tenemos la misma realidad que Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe”, sostuvo al poner el foco en las 500 mil personas que viven en chacras y colonias y en los 15 mil productores yerbateros que atraviesan la crisis del sector.

El ex gobernador de Misiones (2019-2023) convirtió el debate sobre las tierras en una cuestión social, productiva, ambiental y de soberanía para Misiones .

Herrera Ahuad recogió como propios los argumentos centrales que durante las últimas semanas fueron expresando diferentes sectores de la sociedad misionera. “Existe una preocupación que atraviesa diferentes espacios y que el Congreso no debería ignorar.

Para Herrera Ahuad, discutir una flexibilización de las restricciones sobre la adquisición de tierras sin contemplar las características particulares de Misiones ·significa desconocer una realidad completamente diferente a la de otras regiones del país”.

“Herrera Ahuad destacó especialmente la posición adoptada por el gobernador Hugo Passalacqua frente al proyecto y sostuvo que “defender la tierra implica continuar una política provincial vinculada con el arraigo, la producción y la protección ambiental”.

“Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”, afirmó.

Herrera Ahuad advirtió además que una protección de semejante importancia no puede quedar condicionada exclusivamente por la voluntad del gobernador de turno. “Hoy hay un gobernador que cuida a la producción. Después no sabemos quién vendrá y de qué será capaz”.

Su planteo apunta a una discusión que trasciende la coyuntura: “si se eliminan herramientas legales de protección, una futura administración provincial podría asumir una política diferente y habilitar procesos de venta de tierras que posteriormente resulten difíciles de revertir”.

Por eso, Herrera Ahuad considera que “preservar el territorio requiere reglas capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno”.

Si bien no lo dijo abiertamente con esta posición sobre la Ley de Extranjerización de Tierras Herrera Ahuad marcó su apoyo, también político hacia el mandatario provincial.

Herrera Ahuad fue vicegobernador durante la primera gestión de Passalacqua (2015-2019) en la que se caracterizó por una excelente relación gestión y política. En 2019 asumió como gobernador; mientras que Passalacqua ejerció la vicepresidencia primera en la Cámara de Diputados de la Provincia.

En el 2023 asumió como presidente de la Cámara de Legisladores provinciales; mientras que Passalacqua inició su segundo período al frente del Ejecutivo Provincial. En tanto que en el 2025 ganó una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia. El pasado 9 de Julio en el acto por el Día de la Independencia compartieron el palco en el acto central.

“somos la provincia con mayor ruralidad del país”

Shutterstock

El legislador misionero dijo que “somos la provincia con mayor ruralidad de la Argentina. No tenemos la misma realidad que Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe”, sostuvo.

Herrera Ahuad recordó que alrededor del 30% de los habitantes de Misiones viven en chacras y colonias, “lo que representa aproximadamente 500 mil personas directamente relacionadas con la ruralidad”.

“No se trata solamente de propietarios. Detrás de cada chacra existen familias, trabajadores, pequeños productores, comunidades y economías locales enteras”.

El diputado puso particularmente la mirada sobre los cerca de 15 mil productores yerbateros que atraviesan una profunda crisis. “Muchos están haciendo esfuerzos para subsistir y conservar sus propiedades aun cuando existen productores que ni siquiera pueden levantar su cosecha de yerba”.

En ese contexto, advirtió que “una crisis prolongada puede terminar transformándose en un proceso de desprendimiento de tierras.

Y cuando una familia vende definitivamente su chacra, la consecuencia no termina en una operación inmobiliaria: puede comenzar un proceso de desarraigo que termine trasladando población rural hacia pueblos y ciudades”.

“Entregar títulos fue una de las mayores alegrías que tuve como gobernador”. Herrera Ahuad vinculó su rechazo al proyecto de ley de propieda privada con una experiencia que marcó su gestión al frente del Ejecutivo provincial: la entrega de títulos de propiedad a familias misioneras.

“Cuando fui gobernador, una de las cosas que más felicidad me dio fue entregar títulos de propiedad para sus chacras”.

El ex mandatario contrapuso aquella política con la posibilidad de avanzar hacia un escenario donde las dificultades económicas terminen favoreciendo que familias rurales deban desprenderse de las mismas tierras que durante décadas buscaron regularizar.

Para Herrera Ahuad, “la política pública debe trabajar para que el productor permanezca en su chacra y pueda vivir de ella, no para facilitar condiciones que aceleren su salida”.

“La tierra no es una mercancía”. En su posicionamiento, Herrera Ahuad también reivindicó la preocupación expresada por la Iglesia argentina.

El diputado nacional recordó el documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas, que pidió a los legisladores nacionales orientar sus decisiones por “el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares”.

Herrera Ahuad consideró especialmente pertinente para Misiones la definición expresada en esa carta: “La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico”.

El documento eclesial advirtió que la iniciativa podría afectar “la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de auto determinarse”.

Para el diputado nacional misionero, “esa preocupación adquiere todavía mayor dimensión en una provincia donde territorio, agua, biodiversidad, producción y frontera forman parte de una misma discusión”.

También rescató otro concepto de la Iglesia: para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra representa “identidad, cultura, memoria y futuro”.

Esa definición, entiende Herrera Ahuad, describe buena parte de la estructura social de Misiones.

Gob. de Misiones

“La tierra misionera se decide en Misiones”. Herrera Ahuad también acompañó el planteo realizado por intendentes nucleados en la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM) y la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM).

Los jefes comunales reclamaron el rechazo del proyecto y plantearon una definición que Herrera Ahuad consideró central: “La administración de la tierra misionera se decide en Misiones y es indelegable”.

El legislador nacional recordó que “los intendentes son quienes conocen de primera mano qué sucede cuando una familia rural abandona su chacra, cuando una explotación deja de producir o cuando la crisis de una economía regional termina trasladándose hacia los centros urbanos”.

90% de límites con Paraguay y Brasil

También respaldó la preocupación de los municipios respecto de las particularidades estratégicas de Misiones. “La provincia tiene alrededor del 90% de sus límites sobre fronteras internacionales, está asentada sobre el sistema del Acuífero Guaraní y conserva una porción fundamental de la Selva Paranaense”.

Para Herrera Ahuad, esas características obligan “a observar cualquier modificación del régimen de tierras desde una perspectiva federal y no exclusivamente económica”.

El diputado nacional también recogió el pronunciamiento realizado por la Red de Mujeres vinculada al Movimiento Por lo que Viene, que advirtió sobre las consecuencias territoriales que podría generar la iniciativa.

Herrera Ahuad coincidió especialmente con una de las definiciones del documento: en Misiones, la discusión sobre las tierras “no es una abstracción económica, es una amenaza territorial concreta”.

La Red de Mujeres puso sobre la mesa tres elementos que el diputado nacional considera fundamentales para comprender la singularidad provincial: frontera, agua y biodiversidad. “Misiones tiene el 90% de sus límites sobre frontera internacional. Debajo de nuestro suelo corre el Acuífero Guaraní. Sobre nuestro suelo resiste la mayor reserva de selva del país”, recordó la organización.

Artículo 124 de la Constitución

Herrera Ahuad respaldó además el argumento federal expresado por el espacio, basado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que “reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales”.

Desde esa mirada, sostuvo que “ninguna discusión sobre la tierra misionera puede prescindir de la voluntad, los intereses y las necesidades de los propios misioneros.”

Herrera Ahuad sumó a sus argumentos las advertencias realizadas por el referente ambientalista de la ciudad misionera de Aristóbulo del Valle Rulo Bregagnolo.

El diputado nacional reivindicó particularmente una definición del militante ambientalista por los ríos libres: “Cuidar la naturaleza no es un eslogan, es una cuestión de soberanía”.

Para Herrera Ahuad, ese concepto “sintetiza otra dimensión del debate”.

“La protección ambiental de Misiones no puede separarse de la discusión sobre quién controla el territorio, qué modelo productivo se desarrolla sobre él y qué capacidad conserva el Estado provincial para definir su futuro”.

También recogió el reclamo de Bregagnolo para que las organizaciones ambientales, las comunidades y los sectores técnicos sean escuchados antes de adoptar decisiones estructurales.

El ambientalista había cuestionado que los representantes parlamentarios puedan actuar alejados de la voluntad territorial: “Me parece desfachatado que estén esperando una orden desde arriba cuando hay todo un pueblo manifestándose en contra”.

Herrera Ahuad consideró que “el Congreso Nacional debe escuchar esas voces antes de modificar un esquema legal que puede producir consecuencias permanentes sobre las provincias”.

Una defensa que une producción, ambiente y soberanía

La postura de Herrera Ahuad busca colocar la discusión más allá de una confrontación ideológica sobre propiedad privada.

El Legislador Nacional por Misiones sostiene que “en Misiones el problema tiene características propias: 500 mil personas viviendo en chacras y colonias, unos 15 mil productores yerbateros atravesando una crisis, una estructura productiva basada en economías regionales, una enorme frontera internacional y recursos ambientales estratégicos”.

“Por eso respaldo el pronunciamiento de Passalacqua y recojo las advertencias de la Iglesia, los intendentes, la Red de Mujeres y referentes ambientales como Bregagnolo”.

“Son sectores diferentes, con historias y pertenencias distintas, pero que confluyen en una preocupación común: evitar que una modificación legislativa nacional pueda comprometer el control futuro del territorio provincial”.

Para Herrera Ahuad, “defender la tierra no significa discutir solamente quién puede comprarla, sino decidir qué Misiones se quiere construir para las próximas décadas”.

“Una provincia donde las familias rurales puedan permanecer en sus chacras, donde los pequeños productores tengan condiciones para seguir produciendo, donde los recursos naturales permanezcan protegidos y donde las decisiones estratégicas sobre el territorio continúen respondiendo a los intereses de los misioneros”.

Por último, dijo que “Misiones tiene una realidad propia. Nuestra tierra significa producción, familia, ambiente, arraigo y soberanía. Y eso es lo que tenemos que defender”.