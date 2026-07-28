El PJ salió a repudiar a un diputado por sus dichos sobre falsas denuncias en Mendoza

El Partido Justicialista de Mendoza difundió un comunicado este viernes repudiando las declaraciones del diputado provincial Gustavo Cairo apuntando contra las falsas denuncias por abuso sexual y cuestionando el accionar de la justicia respecto a estos casos.

Desde la Secretaría Femenina del Partido Justicialista de Mendoza expresaron un “profundo repudio” a las declaraciones realizadas por el diputado Cairo, miembro de la bancada de Mendocinos por la Libertad, quien se refirió al tema de las falsas denuncias en un artículo denominado "¿Mendoza, tierra de violadores?".

En esa publicación, el legislador resalta que Mendoza encabeza el ranking nacional de víctimas de delitos contra la integridad sexual y cuestiona las cifras sosteniendo que pueden responder a “vicios del sistema judicial que condena a muchos inocentes para blindar sus cargos del feminismo militante”.

Asimismo, sostiene que “si se acredita que la supuesta víctima denunció falsamente, las consecuencias para la falsa denunciante son nulas” y advierte que en Mendoza “a diferencia de otras provincias, aquí no se les inicia de oficio una causa por falsa denuncia, ni por falso testimonio”.

Desde el PJ mendocino manifestaron su preocupación por que “un representante del pueblo mendocino utilice su investidura para difundir un discurso que pone en duda la palabra de las víctimas y pretende instalar la idea de que el verdadero problema no es la violencia sexual, sino quienes se animan a denunciarla”.

“Lo de Cairo no nos sorprende, pero no por eso vamos a dejar de repudiarlo”, expresaron desde la Secretaría Femenina del justicialismo y recordaron que el año pasado la Legislatura provincial convocó a la senadora nacional de la UCR, Carolina Losada, para exponer sobre su proyecto contra las falsas denuncias.

En este sentido, desde el peronismo remarcaron que “las falsas denuncias ya se encuentran sancionadas por la legislación vigente, con penas de hasta dos años de prisión”.

Asimismo, indican que “los datos disponibles demuestran que se trata de un fenómeno excepcional: durante 2025, apenas el 0,09% de las falsas denuncias correspondieron a casos de violencia de género”.

“A esto se suma un dato aún más alarmante: solo el 17 % de las víctimas de femicidio había realizado una denuncia previa. Las estadísticas son claras: el problema no son las falsas denuncias, sino el enorme subregistro de la violencia. Insistir en instalar ese falso debate solo contribuye a desalentar las denuncias y a volver a empujar a las mujeres al silencio”, agregaron en el comunicado.

Desde el PJ apuntaron contra Cairo por su rol de diputado provincial y señalaron que “quienes ejercen funciones públicas tienen la obligación de expresarse con responsabilidad, especialmente cuando abordan problemáticas tan sensibles. Utilizar estadísticas para construir un relato que responsabiliza al feminismo por la crisis de la violencia sexual no solo carece del rigor que exige el debate democrático, sino que constituye un grave retroceso en materia de derechos”.