La titular del FMI recorrió Vaca Muerta junto a Luis Caputo y Horacio Marín: el motivo de la visita

La agenda de la titular del FMI, Kristalina Georgieva , en la Argentina continuó este martes con una visita a Vaca Muerta, el principal polo energético del país y una de las principales fuentes de ingreso de divisas para afrontar los compromisos externos del país.

La directora gerente del organismo llegó por la mañana a Neuquén en el marco de un operativo especial que combinó un vuelo en avión con un posterior traslado en helicóptero. Pasadas las 10.30 aterrizó en Loma Campana, el mayor yacimiento en actividad de la cuenca.

Durante la recorrida estuvo acompañada por la delegación que la acompaña desde su llegada al país. También viajó junto a ella el ministro de Economía, Luis Caputo , mientras que en Neuquén la recibieron el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , y el gobernador Rolando Figueroa.

El despliegue estuvo rodeado por un importante operativo de seguridad tanto en el aeropuerto como en los alrededores del yacimiento. A lo largo de la visita, Georgieva recorrió distintos sectores de Vaca Muerta y mantuvo reuniones con los principales directivos de las compañías que desarrollan actividades en la zona .

En ese contexto, la titular del Fondo volvió a poner el foco en el potencial del sector energético y lo ubicó entre los motores que hoy sostienen la economía argentina.

Recibimos a @KGeorgieva , @LuisCaputoAR y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía. Tuvimos una reunión muy productiva y… pic.twitter.com/I21cRidQup

Tras el encuentro, Marín destacó la recorrida a través de sus redes sociales. "Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde (Kristalina) pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos", sostuvo.

La agenda de la titular del FMI en Argentina

YPF

La actividad en Vaca Muerta formó parte de la agenda oficial que Georgieva desarrolla desde su llegada al país el lunes. Ese día expresó públicamente su respaldo al programa económico del Gobierno durante una conferencia en el Ministerio de Economía y, más tarde, compartió una cena con empresarios del denominado "círculo rojo".

Su paso por Buenos Aires también incluyó la participación en la reunión de gabinete encabezada por el presidente Javier Milei junto a sus ministros y un conversatorio con estudiantes de cinco universidades realizado en el Palacio Libertad.

El complejo energético se consolidó como uno de los principales generadores de divisas de la economía argentina. Entre enero y junio acumuló un superávit comercial cercano a los US$6000 millones, el mejor resultado para ese período en lo que va del siglo.

El aporte del sector no se limita al comercio exterior. También lidera el financiamiento de nuevas inversiones. Durante el primer semestre, las empresas energéticas concentraron más de la mitad de las emisiones de obligaciones negociables colocadas en el mercado: captaron US$5307 millones sobre un total de US$9632 millones, de acuerdo con datos de RICSA AlyC. A eso se suma el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya dio luz verde a proyectos por alrededor de US$45.000 millones, en su mayoría vinculados al desarrollo petrolero, gasífero y minero.

Ese escenario fue uno de los puntos que destacó Kristalina Georgieva durante su paso por la Argentina. La directora gerente del FMI sostuvo el lunes que el fortalecimiento del sector energético forma parte del cambio estructural que atraviesa el país y aseguró que ya no observa riesgos para el cumplimiento de los compromisos financieros. “No me preocupa que Argentina no encuentre la manera de pagar”, afirmó, al remarcar la acumulación de reservas, el equilibrio fiscal y la estrategia financiera implementada por el Gobierno.