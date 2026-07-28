El dólar se mantuvo en pausa en medio del conflicto entre Javier Milei y Lula
El dólar oficial no tuvo movimientos por segundo día consecutivo. El dólar blue rompe barreras y el CCL pica en punta.
En un nuevo día que estuvo marcado por distintos hechos que influyen en la economía como la visita de Kristalina Georgieva, titular del FMI, a Vaca Muerta y las repercusiones por el cruce entre Javier Milei y Lula Da Silva, el dólar se mantuvo en pausa por segunda jornada consecutiva.
El dólar oficial no registró movimientos respecto del cierre del lunes y no tiene variaciones desde el pasado viernes. Así las cosas cerró a $1470 para la compra y $1520 para la venta en el segmento minorista al público en el Banco Nación.
Por su parte, el dólar blue no para de subir: hoy cerró a $1550 para la compra y $1570 para la venta, con un incremento de $10 respecto del cierre del lunes. Este valor es el más alto en lo que va del año para el paralelo.
Una cotización que sorprendió fue la del Contado con Liqui, que está a menos de dos pesos de llegar a los $1600 cotizando hoy en los $1598,30.
El dólar en medio de la visita de la titular del FMI a Vaca Muerta
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, arribó esta mañana el yacimiento de Vaca Muerta, principal usina de dólares del país para garantizar el pago de la deuda pública.
Con un operativo especial que incluyó el viaje el avión y un trasbordo a helicópteros, la titular del organismo internacional desembarcó pasadas las 10.30 en Loma Campana, el principal pozo activo de la cuenca.
Georgieva está acompañada por la comitiva con la que llegó a la Argentina y junto a ellos voló el ministro de Economía Luis Caputo, y en Neuquén fue recibida por el CEO de YPF, Horacio Marín. También participó de la recepción el gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa.