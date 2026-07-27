Luis Caputo defendió la estrategia económica y anticipó una mejora sostenida para la Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo , afirmó que la gran diferencia entre el actual Gobierno y los anteriores es que ahora “se está atacando la raíz de los problemas” de la Argentina, cuyo centro es que “el país gastaba más de lo que recaudaba”.

“Hubo políticos que trataron de venderle al país que los problemas eran otros, como la deuda, el dólar o la inflación , y buscaban soluciones como defaultear la deuda, el cepo al dólar o un control de precios, pero seguían teniendo déficit y los problemas no se arreglaban nunca”.

El ministro lo expresó en declaraciones al canal de noticias Crónica TV, en las que destacó que para analizar la marcha de la economía actual “se subestima” la herencia que recibió el Gobierno, como una “inflación del 1,5% diaria, pobreza llegando al 57% y desabastecimiento”.

“El camino es el correcto, no quiere decir que sea fácil, pero es lo adecuado” dijo Luis Caputo , quien señaló que apenas asumió el Gobierno de Javier Milei “lo que hicimos fue cortar el exceso del gasto de un mes para el otro, que era de un 30% por encima de los ingresos, y esto sorprendió al mundo”.

Agregó que se combinó esa medida “con una política fiscal monetaria y cambiaria que complementó el ancla fiscal y todo eso evitó una crisis terminal en la Argentina”.

Recalco que Gobiernos anteriores “por situaciones mucho menos difíciles que la que heredamos nosotros, aceptaron entrar en crisis y atropellar la propiedad privada, con confiscación de depósitos, de jubilaciones, y por eso mucha gente todavía tiene sus dólares fuera del circuito formal”.

“Lo más importante de lo que hicimos fue sincerar el verdadero problema, resolverlo con un programa económico que evitó la crisis y haberlo hecho sin atropellar la propiedad privada”, añadió.

Para Luis Caputo, lo que más confianza le dio al equipo económico fue “cuando lo conocí al presidente, que con sus conocimientos económicos entendió todo y dijo esto es exactamente lo que quiero hacer”.

“Esto es imposible de hacer a menos que se tenga un presidente como este. Por eso no se hizo algo parecido por tantas décadas”, subrayó el ministro de Economía.

Además, insistió en que “se vienen muchos años de una Argentina mejorando, cuando veo lo que mueve la economía, las exportaciones netas que van a seguir creciendo, no solo por el agro o la energía, también está en récord la economía del conocimiento, las exportaciones de las pymes y hay una estabilidad que le da oportunidades a muchas empresas”.

El ministro Luis Caputo recalcó que el objetivo es “que los que no llegan a fin de mes sean cada vez menos”, y aseguró que “hoy la pobreza cayó a la mitad y la indigencia a una tercera parte”.