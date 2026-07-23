Luis Caputo buscó bajarle el tono a posibles anuncios de Javier Milei en La Rural: "Ya se hicieron en su momento"

Durante su visita de este jueves a la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Economía, Luis Caputo , bajó la expectativa respecto a posibles medidas que el presidente Javier Milei pudiera comunicar el próximo domingo en la inauguración oficial.

El titular del Palacio de Hacienda mantuvo un encuentro con Nicolás Pino , presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y al término del mismo descartó que el jefe de Estado vaya a exponer nuevas disposiciones para el agro, entre ellas baja de retenciones.

"Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular", aseguró Caputo al iniciar una breve caminata desde el acceso de la calle Juncal hacia las oficinas presidenciales del predio, donde entró acompañado por Pino.

Posteriormente, mientras se dirigía al stand de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca —antes de concluir su actividad con un almuerzo en el restaurante Central—, el funcionario volvió a confirmar que el Gobierno no prevé anuncios para el fin de semana.

"Los anuncios ya se hicieron hace dos meses y, en la medida que el superávit económico de más margen, podemos seguir bajando", ratificó el ministro, aludiendo a los beneficios otorgados previamente al trigo y la cebada, así como al esquema de quita progresiva previsto para el maíz, soja, girasol y sorgo a partir de 2027.

Sin embargo, dado que la carne vacuna (salvo la categoría vaca) quedó fuera de aquel paquete y sigue tributando un 5%, los rumores y especulaciones en los pasillos de la muestra palermitana apuntan a una eventual novedad para dicho sector.

"Es lo más positivo que se está logrando. Nosotros estamos incentivando a todos estos sectores que son generadores de dólares y es lo que tradicionalmente se hizo lo contrario durante estas décadas", sumó el funcionario.

En esa misma línea, Caputo remarcó: "El campo es uno de los motores principales de la economía y, por suerte, ahora hay otros motores más, lo que va a permitir ser más flexible con el campo, que siempre ha sido demasiado exigido en las dos últimas décadas".

Para finalizar, el ministro argumentó que la expansión del agro y de estas nuevas actividades permite que en la Argentina existan "dólares para gente que quiere ahorrar, para las empresas, para los importadores".

"Incluso, hubo exceso de dólares, por lo que el Banco Central tuvo que comprar US$100 millones en promedio por día. Es un modelo económico que genera más estabilidad y previsibilidad y eso favorece a todas las industrias", concluyó.