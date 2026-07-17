El dólar volvió a subir y cerró la semana a $1.500

El dólar oficial volvió a subir este viernes, al igual que el dólar blue. Luis Caputo explicó el déficit de junio en sus redes sociales.

En el cierre de una nueva semana marcada por las alegrías de la Selección Argentina en el Mundial 2026 en Estados Unidos, el dólar volvió a subir luego de permanecer varios días cotizando a la baja y de sostener un breve equilibrio después de semanas con intensos movimientos en su cotización.

En concreto, el dólar oficial cerró este viernes a $1450 para la compra y $1500 para la venta, con una suba de $5 respecto del cierre del día jueves. Esta fue una semana bastante particular ya que tuvo una contundente baja de $15 en el arranque de la misma, pero luego ese descenso se pausó.

Mientras tanto, el dólar blue también volvió a subir en el mismo orden de $5 y cerró hoy a $1510 para la compra y $1530 para la venta tras haber bajado el día jueves. La variación para el oficial y el paralelo fue de 0,33 este viernes.

El dólar se mueve: Caputo habló sobre el déficit de junio El ministro de Economía, Luis Caputo, adjudicó a una decisión de política económica el déficit fiscal que se produjo en junio. “Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a julio”, contestó el ministro sobre un posteo que hacía referencia a esta situación.

La postergación se produjo a pedido de contadores y obedeció a la demorada discusión por las reforma en la Ley de Inocencia Fiscal. Caputo recibirá este viernes nuevamente a los profesionales del área para terminar de acordar esos cambios.