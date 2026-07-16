Termina la campaña de soja, sin cosecha récord pero generando exportaciones por US$21.000 millones
Buenos niveles de humedad fueron determinantes para obtener rendimientos por encima del promedio de las últimas campaña de soja.
De los seis principales cultivos la soja es el que mayor aporte hace al fisco, y en materia de divisas, por eso el desarrollo de la campaña es vista como un factor determinante para el desarrollo de la economía de los próximos meses. Terminando la cosecha de la oleaginosa el panorama presenta señales mixtas.
Un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires destaca que esta campaña 2025/26 se sembraron 16,8 MHa (millones de hectáreas) de soja, lo que supone una caída del 8,7% en el área implantada, en comparación al ciclo 2024/25 y también representa una baja de 1,3% en relación al promedio de las últimas cinco campañas, que marca una superficie de 17,02 MHa.
Buenos rindes
Pese a ello, el rinde promedio a nivel nacional fue de 31,3 qq/Ha (quintales por hectárea), arrojando un incremento del 9% versus el promedio de las últimas cinco campañas, sacando la campaña 2022/23, atravesada por una fuerte sequía.
Para obtener esos rindes fue clave la recuperación de los niveles de humedad durante la segunda parte del ciclo. El ciclo arrancó bien, con "humedad superficial óptima durante ventana de siembra tanto para la soja de primera como para la de segunda en la mayor parte del área agrícola, con excesos hídricos sobre el Centro de Buenos Aires donde la falta de piso complicó las labores", señala la bolsa de Cereales porteña.
Sin embargo, durante el verano el calor produjo una fase de estrés hídrico "que comprometió el comienzo del período crítico de la soja de primera y el crecimiento inicial de la soja de segunda". El alivio llegó con las precipitaciones de febrero, que permitieron recuperar la humedad del perfil del suelo, garantizando una "adecuada condición hídrica durante la etapa final de definición del rendimiento".
Contando porotos
Bajo estas condiciones, la producción total a nivel país alcanzó las 50,1 MTn, esto es 200.000 toneladas por debajo de la previa campaña.
"Se espera una contribución de la cadena a la economía argentina de 19.106 millones de dólares producto bruto sojero. Esto representa un aumento del 19% en comparación con el valor del ciclo pasado", señala el informe.
Por su parte, la cadena sojera generaría exportaciones por US$21.192 millones, un 2% de suba interanual, en tanto que el aporte a la recaudación fiscal devengada llegaría en la campaña a US$7.534 millones por recaudación fiscal, un salto de 28% en términos interanuales,. Esto se debe al aumento de los precios de soja y subproductos.