Termina la campaña de soja, sin cosecha récord pero generando exportaciones por US$21.000 millones

Buenos niveles de humedad fueron determinantes para obtener rendimientos por encima del promedio de las últimas campaña de soja.

Tras algunas dudas iniciales sobre los rindes que podría obtener la oleaginosa, la campaña 2025/26 cerrará con un piso de 50 millones de toneladas.

De los seis principales cultivos la soja es el que mayor aporte hace al fisco, y en materia de divisas, por eso el desarrollo de la campaña es vista como un factor determinante para el desarrollo de la economía de los próximos meses. Terminando la cosecha de la oleaginosa el panorama presenta señales mixtas.

Un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires destaca que esta campaña 2025/26 se sembraron 16,8 MHa (millones de hectáreas) de soja, lo que supone una caída del 8,7% en el área implantada, en comparación al ciclo 2024/25 y también representa una baja de 1,3% en relación al promedio de las últimas cinco campañas, que marca una superficie de 17,02 MHa.

Buenos rindes Pese a ello, el rinde promedio a nivel nacional fue de 31,3 qq/Ha (quintales por hectárea), arrojando un incremento del 9% versus el promedio de las últimas cinco campañas, sacando la campaña 2022/23, atravesada por una fuerte sequía.

Para obtener esos rindes fue clave la recuperación de los niveles de humedad durante la segunda parte del ciclo. El ciclo arrancó bien, con "humedad superficial óptima durante ventana de siembra tanto para la soja de primera como para la de segunda en la mayor parte del área agrícola, con excesos hídricos sobre el Centro de Buenos Aires donde la falta de piso complicó las labores", señala la bolsa de Cereales porteña.

Sin embargo, durante el verano el calor produjo una fase de estrés hídrico "que comprometió el comienzo del período crítico de la soja de primera y el crecimiento inicial de la soja de segunda". El alivio llegó con las precipitaciones de febrero, que permitieron recuperar la humedad del perfil del suelo, garantizando una "adecuada condición hídrica durante la etapa final de definición del rendimiento".