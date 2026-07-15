Banco Nación: cómo sacar un préstamo para cancelar deudas y dejar de ser moroso

Banco Nación ratificó el lanzamiento de una línea de hasta $100 millones para unificar obligaciones y cancelar deudas para dejar atrás la morosidad.

El Banco Nación puso en marcha una nueva línea de créditos destinada a personas que buscan reorganizar sus finanzas mediante la cancelación y unificación de deudas bancarias. La propuesta permite acceder a préstamos de hasta $100 millones con plazos de devolución de 10 años, para reducir la carga mensual de los compromisos financieros y evitar la morosidad.

La iniciativa está dirigida a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación o que decidan trasladar el pago de su sueldo a la entidad. También podrán acceder quienes mantengan deudas bancarias, siempre que no se encuentren judicializadas y que cumplan con los requisitos de evaluación crediticia establecidos por el banco. Quedan excluidas las personas que hayan registrado la peor categoría de incumplimiento en la Central de Deudores del Banco Central durante el último año.

Cómo funciona el crédito del Banco Nación El préstamo está diseñado para cancelar el total de las deudas que el solicitante tenga tanto con el Banco Nación como con otras entidades financieras. A diferencia de un crédito tradicional, el dinero no se acredita en la cuenta del cliente, sino que el banco transfiere directamente los fondos a los acreedores para saldar las obligaciones pendientes.

El financiamiento se otorga en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), por lo que el capital se actualiza según la inflación. Además, contempla la posibilidad de incorporar una cobertura CER-CVS, un mecanismo que busca limitar el impacto del aumento de las cuotas cuando la evolución de la inflación supera el crecimiento de los salarios.

Las tasas de interés varían de acuerdo con la situación crediticia del solicitante. Para quienes presentan deudas con atrasos de entre 30 y 90 días se aplica una tasa de UVA más un 12% nominal anual, mientras que para quienes superan los 90 días de mora la tasa asciende a UVA más un 14% nominal anual.