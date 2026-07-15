Préstamos para jubilados de hasta $50 millones: requisitos, tasas y cómo solicitarlos

Los préstamos personales vuelven a ocupar un lugar central entre los jubilados que necesitan afrontar un gasto imprevisto, refaccionar su vivienda o reorganizar deudas. Durante julio, distintas entidades mantienen líneas con montos millonarios, aunque el dinero finalmente aprobado depende de los ingresos, la edad y el historial financiero de cada solicitante.

Banco Nación, Banco Provincia y BBVA aparecen entre las entidades con propuestas dirigidas a beneficiarios previsionales. Los límites informados van desde $40 millones hasta $60 millones, con plazos que pueden llegar a 72 meses. Sin embargo, no todos los interesados acceden al máximo: los bancos evalúan la capacidad de pago y establecen cuánto puede representar la cuota sobre los ingresos mensuales.

La línea Nación Previsional BNA está destinada a jubilados, pensionados y retirados que cobran sus haberes en el banco. El monto mínimo es de $100.000 y el máximo llega a $50 millones, con libre disponibilidad. La cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos mensuales y la financiación puede extenderse hasta 72 meses.

Según la información oficial vigente, la Tasa Nominal Anual es del 56%, mientras que el Costo Financiero Total Efectivo Anual alcanza el 93,32%. El crédito se amortiza mediante cuotas mensuales y consecutivas. En la modalidad e@descuento, el pago se retiene directamente del haber previsional. La solicitud puede iniciarse desde BNA+, ingresando en “Tu Banco” y luego en “Préstamos”. No están incluidas en esta línea las pensiones asistenciales ni las no contributivas.

Banco Provincia dispone de préstamos para jubilados y pensionados que perciben sus ingresos en la entidad. De acuerdo con las condiciones difundidas para julio, el límite general alcanza los $50 millones y el plazo de devolución llega hasta 36 meses, con una TNA del 97,40%. La propuesta no establece una edad máxima específica para los beneficiarios previsionales, pero el monto concedido queda sujeto a la evaluación crediticia.

La gestión se realiza por home banking o mediante BIP Móvil: el cliente debe activar el token de seguridad, ingresar en la sección de préstamos y seleccionar el importe y la cantidad de cuotas. Si la operación es aprobada, la acreditación puede concretarse dentro de las 24 horas. Antes de confirmar, resulta fundamental revisar el valor total de cada cuota y no solamente la tasa anunciada.

Archivo MDZ

BBVA también cuenta con una alternativa digital para jubilados que acreditan sus haberes en el banco. La información publicada originalmente mencionaba créditos de hasta $40 millones y devolución en un máximo de 60 cuotas. No obstante, la página oficial de la entidad actualizó la propuesta y actualmente promociona financiación de hasta $60 millones, con plazos de entre seis y 72 meses. Pueden solicitarla personas de hasta 74 años y el trámite se completa online. La tasa es fija y se utiliza el sistema francés, por lo que la cuota se mantiene estable, aunque al comienzo se paga una mayor proporción de intereses. La oferta final y la tasa asignada dependen del perfil de cada cliente.

Qué revisar antes de aceptar el crédito

El monto máximo funciona como un límite comercial y no como una suma garantizada. Cada banco analiza ingresos, antecedentes, deudas existentes y capacidad de pago antes de aprobar la operación. También conviene comparar el Costo Financiero Total, indicador que incorpora intereses, impuestos y otros cargos asociados.

Un plazo más largo reduce la cuota mensual, pero incrementa el importe total que se devuelve. Además, debe verificarse si existe una comisión por cancelación anticipada. En BBVA, por ejemplo, puede aplicarse un cargo del 4% más IVA cuando la devolución se realiza antes de que transcurran 180 días o el 25% del plazo pactado. Por eso, antes de avanzar, la recomendación es utilizar los simuladores oficiales y revisar detenidamente el contrato.