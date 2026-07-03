El Banco Central renovó hasta 2028 sus préstamos con bancos internacionales por US$6.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) renovó la totalidad de sus préstamos REPO con bancos internacionales por US$6.000 millones hasta septiembre de 2028, fortaleciendo su posición de liquidez.

La autoridad monetaria informó que canceló operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes por un monto total de US$6.000 millones y concertó una nueva por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre de 2028.

A través de esta transacción, el BCRA refinanció completamente los vencimientos de estos instrumentos previstos para 2026 y 2027. La entidad destacó que esta medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local.

El BCRA afirmó que, además de mejorar el perfil de vencimientos, la operación permitió bajar el costo de financiamiento y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes.

En esta operación, se utilizaron títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA, similar a la transacción anterior.

La confianza de los Bancos en Argentina

En la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado. Esto demuestra la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance de la entidad.

Por esta operación se abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread de 4%.