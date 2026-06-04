Compra de dólares récord y una buena noticia para la economía argentina

El Gobierno nacional alcanzó una de las metas económicas centrales previstas para este año: la compra de más de 10.000 millones de dólares por parte del Banco Central. Así lo destacó el columnista económico de MDZ Club Carlos Burgueño, quien definió el hecho como “la buena noticia” de la jornada y subrayó su impacto sobre la estabilidad financiera del país.

“El Gobierno terminó la compra prometida, comprometida de dólares de todo el año. Superó ayer los 10 mil millones de dólares”, señaló Burgueño en la 105.5 FM MDZ Radio . El analista recordó que los objetivos planteados eran dos: “Comprar dólares y aumentar las reservas”.

Según explicó, el crecimiento de las reservas no avanzó al mismo ritmo que las compras de divisas debido a los compromisos financieros afrontados por el país. “Las reservas no aumentaron al ritmo que aumentaron o que se compraron más dólares”, indicó.

Burgueño remarcó que la acumulación de dólares permitió afrontar obligaciones sin incrementar el la deuda externa. “Argentina no salió a los mercados financieros internacionales. Con lo cual todo se pagó y no se aumentó el volumen de endeudamiento. No debés más dólares. Incluso debés menos”, afirmó.

En ese sentido, recordó que durante el año se realizaron pagos importantes utilizando reservas. “Pagaste la liquidación de 4.300 millones de dólares. Eso se pagó también con reservas”, sostuvo.

Para el columnista, el resultado marca un cambio significativo respecto de años anteriores. “Esta situación, este dominio de la situación de compra de dólares, cambia el mapa de Argentina”, aseguró.

La expectativa puesta en Vaca Muerta

De cara a los próximos años, Burgueño consideró que el sector energético tendrá un papel cada vez más relevante en la generación de divisas. “El año que viene Vaca Muerta empieza a ser una realidad más importante de peso”, afirmó.

No obstante, aclaró que el impacto más fuerte se observaría más adelante, cuando comiencen a operar nuevas obras de infraestructura y proyectos de exportación. “Ya van a empezar a operar las primeras exportaciones de GNL a través de Río Negro, por barco. Ya van a estar los gasoductos, los oleoductos”, explicó.

Finalmente, destacó la relevancia del objetivo alcanzado para la economía argentina, aunque advirtió que no representa una solución definitiva. “Se cumplió la meta de compra de dólares de 10.000 millones” y sostuvo que este proceso “es un respirador para la economía argentina. No es el remedio”.