El pago de deuda de más US$1.000 millones que marca el inicio económico de junio

El columnista Carlos Burgueño destacó en MDZ Club el pago de la tercera serie del Bopreal por parte del Gobierno nacional y lo definió como la "buena noticia" de junio. Según explicó, la operación implica el desembolso de unos US$1.023 millones y permite cancelar definitivamente la deuda acumulada con importadores durante el último tramo de la gestión anterior.

Para Burgueño, el cumplimiento de este compromiso financiero tiene un valor adicional por los antecedentes del país. “La Argentina hoy paga. Entonces, ah, uh, mirá, paga y no cae en default. O sea que esto, dado el historial de la Argentina, es una buena noticia”, afirmó en la 105.5 FM MDZ Radio .

El analista recordó que el Bopreal fue emitido en 2024 para saldar obligaciones pendientes con empresas importadoras que habían financiado compras externas ante las restricciones para acceder a divisas.

“Era el bono que se emitió para pagarle a los importadores la deuda que se había acumulado en el gobierno anterior”, explicó.

Burgueño detalló que esa deuda involucraba a automotrices, autopartistas, empresas químicas y proveedores de insumos para el sector agropecuario. “Se acumuló una deuda de más de 3 mil millones de dólares. Bueno, con el pago de la serie tres del Bopreal, esa deuda ya está cancelada”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia de recuperar credibilidad frente a las casas matrices de las empresas afectadas. “No se les debe plata a los importadores, que es a los que se les debía plata en aquel tiempo”, indicó.

Inflación en baja y un semestre que mostrará ganadores y perdedores

De cara al cierre del primer semestre del año, Burgueño consideró que comenzará a observarse con mayor claridad el impacto del actual esquema económico.

“Vamos a tener ganadores muy ganadores, perdedores muy perdedores, y un gobierno que no quiere dar vuelta a la historia, que está cómodo con este modelo”, aseguró.

En materia cambiaria, sostuvo que existe un atraso del tipo de cambio y advirtió que “el dólar está atrasado como mínimo en un 20% ya en lo que va del año”, aunque destacó el cambio de estrategia oficial respecto de la acumulación de reservas.

Respecto de la inflación, anticipó que mayo volvería a mostrar una desaceleración. “Va a ser menor a la de abril”, señaló, aunque aclaró que no espera cambios bruscos.

Para el economista, la reducción gradual del ritmo inflacionario es el camino más sostenible. “Que esa desaceleración sea gradual, tenue, de a poco, es una buena noticia. Porque creo que esa es la mejor estrategia para no dejar gente tirada en el camino”, afirmó.

Finalmente, planteó una expectativa positiva para los próximos meses: “Que la inflación vaya bajando. Y que si este mes te da 2,1 o 2,2, el mes que viene te dé 2 y el otro 1,8”. En ese sentido, concluyó: “Yo creo que si tenemos hacia fin de año, en noviembre, estamos peleando el 1, gran noticia”.