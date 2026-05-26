Morosidad en billeteras virtuales: qué pasa si debés más de $1 millón y no lo pagás

El avance de las billeteras virtuales como Mercado Pago , Ualá y otras fintech transformó la manera en que millones de argentinos acceden a préstamos, cuotas y financiamiento inmediato. Sin embargo, el aumento de usuarios también vino acompañado de un fuerte crecimiento de la morosidad, un fenómeno que empieza a preocupar al sector financiero.

Según datos de la consultora CLAVES citados por distintos informes económicos, la deuda en billeteras digitales ya supera el 27% de la cartera total , muy por encima de los niveles registrados en años anteriores. En plataformas específicas, como Mercado Pago, el incumplimiento ronda el 14,7%, mientras que otras fintech alcanzan cifras todavía más elevadas.

Especialistas explican que estas aplicaciones suelen prestar dinero a personas con menor acceso al sistema bancario tradicional, por lo que asumen un mayor nivel de riesgo. A cambio, aplican tasas de interés considerablemente más altas que las bancarias.

En algunos casos, los préstamos personales dentro de las apps arrancan desde tasas superiores al 70% anual y pueden escalar según el perfil del cliente.

Cuando una persona deja de abonar las cuotas de un préstamo o financiamiento digital, el proceso suele comenzar con una etapa conocida como “mora temprana”. Durante los primeros 30 a 60 días de atraso, las empresas intentan evitar que la deuda crezca mediante mensajes automáticos, llamados telefónicos, mails y propuestas de refinanciación.

Las fintech aclaran que analizan cada situación de manera individual. No sólo observan el monto adeudado, sino también el historial crediticio, los ingresos declarados y el comportamiento financiero del usuario. Por eso, una deuda de $1 millón puede tener distintos tratamientos según cada caso particular.

billeteras virtuales.jpg Morosidad en billeteras virtuales.

Desde Mercado Pago señalaron recientemente que el objetivo es “acompañar al usuario” para regularizar su situación y permitirle volver a acceder a financiamiento en el futuro. Otras billeteras digitales reconocieron que ofrecen alternativas de pago y refinanciación para evitar que la deuda llegue a instancias judiciales.

Cuándo se agrava la deuda

El problema se agrava cuando la deuda supera los 31 días de atraso. A partir de ese momento, la fintech puede informar la situación al Banco Central, lo que afecta directamente el historial financiero del cliente. Esto puede dificultar el acceso a nuevos créditos, tarjetas o productos bancarios durante varios años.

Si la mora continúa más allá de los 60 o 90 días, muchas empresas derivan el caso a estudios de cobranza externos o agencias especializadas. En escenarios extremos, la deuda puede judicializarse e incluso derivar en embargos o inhibiciones dependiendo del monto adeudado y del tipo de financiamiento otorgado.

Expertos también advierten sobre el llamado efecto “bola de nieve”: cuando el usuario refinancia constantemente o paga apenas el mínimo, los intereses crecen rápidamente y la deuda puede multiplicarse en pocos meses.