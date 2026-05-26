Morosidad en billeteras virtuales: qué pasa si debés más de $1 millón y no lo pagás
La morosidad en las billeteras virtuales crece cada vez más en los argentinos. Qué pasa si debés plata y desinstalás la app para no pagar.
El avance de las billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y otras fintech transformó la manera en que millones de argentinos acceden a préstamos, cuotas y financiamiento inmediato. Sin embargo, el aumento de usuarios también vino acompañado de un fuerte crecimiento de la morosidad, un fenómeno que empieza a preocupar al sector financiero.
Según datos de la consultora CLAVES citados por distintos informes económicos, la deuda en billeteras digitales ya supera el 27% de la cartera total, muy por encima de los niveles registrados en años anteriores. En plataformas específicas, como Mercado Pago, el incumplimiento ronda el 14,7%, mientras que otras fintech alcanzan cifras todavía más elevadas.
Especialistas explican que estas aplicaciones suelen prestar dinero a personas con menor acceso al sistema bancario tradicional, por lo que asumen un mayor nivel de riesgo. A cambio, aplican tasas de interés considerablemente más altas que las bancarias.
En algunos casos, los préstamos personales dentro de las apps arrancan desde tasas superiores al 70% anual y pueden escalar según el perfil del cliente.
Qué sucede cuando el usuario deja una deuda en billeteras virtuales
Cuando una persona deja de abonar las cuotas de un préstamo o financiamiento digital, el proceso suele comenzar con una etapa conocida como “mora temprana”. Durante los primeros 30 a 60 días de atraso, las empresas intentan evitar que la deuda crezca mediante mensajes automáticos, llamados telefónicos, mails y propuestas de refinanciación.
Las fintech aclaran que analizan cada situación de manera individual. No sólo observan el monto adeudado, sino también el historial crediticio, los ingresos declarados y el comportamiento financiero del usuario. Por eso, una deuda de $1 millón puede tener distintos tratamientos según cada caso particular.
Desde Mercado Pago señalaron recientemente que el objetivo es “acompañar al usuario” para regularizar su situación y permitirle volver a acceder a financiamiento en el futuro. Otras billeteras digitales reconocieron que ofrecen alternativas de pago y refinanciación para evitar que la deuda llegue a instancias judiciales.
Cuándo se agrava la deuda
El problema se agrava cuando la deuda supera los 31 días de atraso. A partir de ese momento, la fintech puede informar la situación al Banco Central, lo que afecta directamente el historial financiero del cliente. Esto puede dificultar el acceso a nuevos créditos, tarjetas o productos bancarios durante varios años.
Si la mora continúa más allá de los 60 o 90 días, muchas empresas derivan el caso a estudios de cobranza externos o agencias especializadas. En escenarios extremos, la deuda puede judicializarse e incluso derivar en embargos o inhibiciones dependiendo del monto adeudado y del tipo de financiamiento otorgado.
Expertos también advierten sobre el llamado efecto “bola de nieve”: cuando el usuario refinancia constantemente o paga apenas el mínimo, los intereses crecen rápidamente y la deuda puede multiplicarse en pocos meses.