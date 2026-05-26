Arrancó la campaña (política): Javier Milei busca recuperar centralidad con un paquete de acciones

A esta altura ya no queda ninguna duda que, en forma bastante adelantada, el oficialismo ya se sumó a la campaña presidencial del 2027 . El propio Javier Milei encabeza la “movida” , buscando recuperar “centralidad” política y, aunque con algunos tropiezos, viene sumando acciones.

Esto es lo que “se leyó” la semana pasada con la imprevista visita a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires por su aniversario 172 y, si el revuelvo previo fue para recordar, más aún fue el post acto donde los presentes debieron digerir el inesperado anuncio de rebaja de las retenciones (que les quitó parte del “discurso” a varios), que terminó siendo un poco desprolijo y, tal vez, improvisado, al punto que al día siguiente el ministro Luis “Toto” Caputo debió ampliarlo y aclarar las dudas.

Entre ambos confirmaron la rebaja de 2% en el trigo y la cebada a partir del 1º de junio (de 7,5% a 5,5% ), mientras que los cultivos de verano ( maíz, girasol, soja y sorgo ) irán disminuyendo a partir de enero próximo.

La soja bajará 0,25% mensual durante 2027 (pasará de 24% a 21%), y bajará 0,5% mensual durante el 2028, pasando entonces de 21 puntos a 15%. En total 9 puntos hasta fines del '28.

En maíz y sorgo , que están en 8,5%, las retenciones se recortarán en forma trimestral, en febrero '27 pasarán a 8,25%; en mayo a 8%; en agosto 7,75%, y en noviembre llegaría a 7,5%. Mientras que en 2028, quedarían en 7% en febrero; mayo 6,75%, agosto 6,0%, y noviembre 5,5. Total de baja 3 puntos.

Para el girasol que está en 4,5, bajaría a 4,25 en marzo, y a 4% en septiembre; mientras que para 2028 la baja sería a 3,5% en marzo y a 3,% en septiembre. Total 1,5 punto en dos años.

Naturalmente hubo aplausos en el lugar, y cantidad de comunicados de prensa a favor de la medida, sin embargo, en los corrillos el entusiasmo era mucho más acotado, entre otras cosas, por el incremento extra que tendrá este año el Gobierno por la cosecha récord, que cubre con creces el “sacrificio fiscal” al que aluden en los alrededores de la Plaza de Mayo; pero también porque no se cumpliría la palabra presidencial de eliminar las retenciones durante su mandato.

Por supuesto que el mayor temor es que se llegue a fines del '27 sin una ley que ancle siquiera este cronograma y, peor todavía, que se cambie de signo político para el '28 y todo pueda volver atrás.

Según la Fundación Mediterránea, “el costo fiscal directo de la baja de DEX en cereales sería relativamente acotado en 2026. Dado que la medida alcanzaría solo a los granos remanentes del ciclo 25/26 que aún no fijaron precio, y que serán exportados bajo el nuevo esquema, el costo para este año no superaría los US$30 millones”.

Sin embargo, “las estimaciones preliminares ubican la menor recaudación de 2027 entre US$390 y 690 millones, equivalente a 0,06% - 0,10% del PIB. El costo luce manejable si se sostiene el orden fiscal, y parte se compensa con mayor actividad económica”, afirma la entidad que preside Pía Astori.

De mantenerse la baja para el 2028, la rebaja agrícola sería de US$1.200 millones, según calculó el propio Ministerio de Economía, cifra que ascendería a US$ 1.340 millones, si se suman las quitas de retenciones al sector automotriz y petroquímico de US$25 millones este año, y US$115 millones durante 2027, cuando ambos rubros llegaron a cero (0%) de DEX.

Al margen de esto, también algunos sectores industriales temen el impacto negativo sobre la oferta que puede causar el cronograma, lo que podría afectar el abastecimiento de materias primas en algunos momentos. De hecho, la molinera ya se resignó a que ahora, hasta junio, no aparezca oferta concreta. Igual, sobre todo para la soja que sigue siendo la más golpeada, algunos especulaban con que “todavía” queda la Rural de julio para que se produzcan más anuncios, como es tradicional, y/o que se puedan hacer algunos ajustes de forma (¿y de fondo?) con Economía en los meses siguientes.

(Muy) previsible

El anuncio, también hecho el mismo día, acerca del envío al Congreso de la controvertida Ley de los Octógonos negros para los alimentos, no fue más que la “crónica de una muerte anunciada”, igual que la Ley de Tierras, o la del Fuego, entre otras.

Además del hecho de que nunca debieron ser aprobadas por su inconstitucionalidad (ya que varias de ellas van directamente contra la Constitución Nacional), la pregunta que surge es: ¿Quiénes fueron los legisladores que las votaron?

En todo caso queda clara la superficialidad con que muchos legisladores hacen su trabajo… pero también sería interesante buscar los nombres de los firmantes, tanto por el daño causado, como por el tiempo perdido.

En el caso de los tristemente famosos octógonos, una de las cuestiones de fondo es que son muy pocos los países que tienen un etiquetado “por la negativa” y, menos aún, en semejante magnitud.

Pero lo peor, y comenzará a quedar expuesto con los nuevos acuerdos comerciales (con la Unión Europea, EE.UU., etc.), es que será imposible exportar un producto procesado con esos manchones negros sentenciado que tiene “Exceso de grasa”, “Exceso de Azúcar”, “Exceso de sodio”, “Exceso de grasas saturadas”, “Exceso de grasas totales”, ”Exceso de calorías”, y hasta “Exceso en el contenido de edulcorantes”, o “de cafeína”; ya que sería equivalente a decir: “este jabón no lava blanco”, o directamente, “no compre esto”, se quejan en la industria alimentaria que ya está recibiendo las quejas.

Otro tema que volverá al Congreso, ahora en forma de Proyecto de Ley, es el de Desregulación de las Vías Navegables, aunque parece que podría salir sin alcanzar al tema de trabajo que si contenía el DNU, por lo que perdería buena parte de los beneficios que incluía la propuesta original vetada el año pasado.

De hecho, con la nueva concesión de la Hidrovía, que se espera para los próximos días (ya se está analizando el sobre 3), y cuya “Mesa” se constituyó con 7 provincias, 7 entidades empresarias, y un representante sindical, se prevé una reactivación importante del sistema de barcazas, que irá creciendo en la medida en que se vayan sumando nuevos puertos, especialmente al norte de Rosario.

Sin embargo, los especialistas sostienen que el servicio local es demasiado caro, justamente por los costos y regulaciones de la mano de obra. Sería difícil, entonces, que las barcazas cambien de bandera, o que se pueda contratar mano de obra local.

Por las buenas

Como si los planetas comenzaran a alinearse, el clima también dio un respiro lo que permitió acelerar fuertemente la cosecha que ya supera el 75% en la soja, mientras que todavía falta el 50% del maíz.

La novedad, sin embargo, es que las estimaciones de volumen siguen aumentando y, mientras los más conservadores se ubican en alrededor de los 160 millones de toneladas total, otros ya llegan a los 165 millones e, incluso, algo más.

Entre las principales causas se ubica el “cosechón” de maíz cuyo piso oficial es de 67 millones de toneladas, mientras que la soja que se estimaba en 48 millones, ya supera los 50, y hasta 51 millones para algunos.

Esto, sumado a la mejora en la cotización internacional de los granos de las últimas semanas estaría más que compensando el recorte de US$1.340 millones calculados para fines del 2028, vía mayores exportaciones por volumen y precio.