Lilia Lemoine y Javier Milei denunciaron que Marcela Pagano busca exparejas de libertarios para atacar al Gobierno

La diputada libertaria Lilia Lemoine acusó a su par Marcela Pagano de impulsar operaciones políticas, espionaje y maniobras de extorsión contra dirigentes de La Libertad Avanza, y recibió el respaldo público del presidente Javier Milei , quien compartió el mensaje en redes sociales junto a la frase: "Las operetas vienen marchando".

A través de una extensa publicación en X, la legisladora sostuvo que "la ex amante de Barrionuevo que hoy trabaja para Franco Bindi es la operadora número 1 contra La Libertad Avanza" y aseguró que la miembro del bloque Coherencia mantiene una estrategia para perjudicar a integrantes del oficialismo. Según describió, Pagano "está buscando a las ex parejas de funcionarios de LLA y les está llenando la cabeza para que destruyan a sus ex".

La diputada oficialista también denunció supuestas grabaciones clandestinas dentro del Congreso y afirmó que varios dirigentes habrían recibido advertencias sobre ese tipo de maniobras. "Además de las amenazas que han recibido varios diputados y referentes de haber sido grabados en su despacho con claras intenciones de editar esas grabaciones y utilizarlas en su contra. Así es, Pagano grabó gente dentro del Congreso", escribió.

En otro tramo de su descargo, Lemoine vinculó esas conductas con episodios anteriores relacionados con el gendarme Nahuel Gallo. "Ese mismo modus operandi lo aplicó con la familia de Nahuel Gallo. Generó peleas intrafamiliares primero para convencer a una parte de la familia que le sea útil y luego para quebrar a la otra parte por no prestarse al juego", afirmó.

La ofensiva continuó con nuevas acusaciones sobre presuntas prácticas de presión y utilización política de la Justicia. Lemoine señaló que Pagano se dedica "al chantaje y la extorsión", además de utilizar "el sistema judicial como herramienta" y abusar de "su lugar como diputada".

También apuntó contra el empresario Franco Bindi y sostuvo: "Ya hemos confirmado que a través de Bindi tiene llegada a jueces y fiscales que, por estar implicados en situaciones non sanctas, son capaces de actuar por ellos".

En paralelo, la legisladora libertaria aseguró que existen operaciones destinadas a desacreditarla públicamente y recordó versiones difundidas sobre su vínculo con el Presidente. "Pagano inventó que yo extorsiono al Presidente con fotos y grabaciones... lo vendieron al aire Mauro Federico con Rial y aún insiste con esa ABSURDA NARRATIVA para desacreditarme y cuando yo suene la alarma... me ignoren", manifestó.

Sobre el final del mensaje, Lemoine conectó el conflicto actual con la disputa interna que atravesó al oficialismo meses atrás por la conducción de la comisión de Juicio Político en Diputados. "Es monstruoso. Hay quienes se toman esto en broma y me ridiculizan... así como se tomaron en broma el intento de Pagano y Bindi de tomar la comisión de Juicio Político para tirar al Presidente...", concluyó.