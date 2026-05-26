Javier Milei reconoció cuál es su principal enemigo de cara a las elecciones de 2027

El presidente habló con Eduardo Feimann y se refirió a las condiciones que se tienen que dar pensando en una posible reelección.

Javier Milei tiene muy claro que quiere ir por la reelección a presidente en el 2027. Este martes habló sobre los cuatro proyectos de ley que presentó como el "súper RIGI", el de "lobby", la eliminación del etiquetado frontal y la de prevención de ludopatía. Pero además, fue claro al hablar sobre su futuro y puntualizó sobre quién es su principal enemigo.

"Si hacemos un buen Gobierno vamos a lograr la reelección en el 2027. Yo compito contra mi mismo cada día, no compito contra otros partidos políticos", reflexionó y se sinceró de que hoy por hoy no tiene una figura opositora enfrente. Y agregó: "Esa es mi forma de ver las cosas, no significa que sea la única. La política no es física, no es una ciencia natural. Entonces hay muchas interpretaciones".

ACTO 25 DE MAYO MILEI Juan Mateo Arberastain - MDZ

Por otro lado, el presidente, al ser consultado sobre los fuertes cuestionamientos lanzados durante el tradicional tedeum del 25 de Mayo, Milei le restó dramatismo al cruce institucional y declaró que lo expuesto en la homilía representa "una opinión válida".