Pablo Quirno reavivó la interna libertaria con un explosivo posteo: "Lo que les duele al equipo rocket"

A pesar de los marcados esfuerzos del presidente Javier Milei para lograr un equilibrio y dar un mensaje de tregua en la interna libertaria durante este acto del 25 de Mayo , el canciller Pablo Quirno hizo caso omiso y le tiró más leña al fuego.

El ministro de Relaciones Exteriores le dio retuit a un encendido posteo que destaca el abrazo entre el mandatario y el asesor Santiago Caputo tras saludar al público presente en Plaza de Mayo desde el balcón de la Casa Rosada.

"El javo saludando a la gente en rosada y después abrazando a Santiago. Lo que les duele al equipo rocket que se quieran así", dice la publicación del usuario @nosoypitti , uno de los más conocidos tuiteros oficialistas. Fue la única actividad en redes de parte del funcionario, quien solo consideró pertinente viralizar el respaldo del líder libertario al consultor, sin referirse a ningún tema sobre la fecha patria.

El javo saludando a la gente en rosada y después abrazando a Santiago. Lo que les duele al equipo rocket que se quieran así pic.twitter.com/Ck5QTITKj1

Cuando Quirno se refiere a " Equipo Rocket " menciona al grupo que encabeza el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem , además de la mano derecha de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem , entre otros dirigentes que son cercanos a la secretaria general de la Presidencia.

El jefe de Estado evitó tocar el tema de la interna en la reunión de gabinete en otro intento para de desmentir las afirmaciones periodísticas sobre la irrespirable pulseada oficialista, luego de que Santiago Caputo denunciara públicamente que Menem tenía cuentas falsas en X para desestabilizar disimuladamente al Gobierno.

Los gestos de Javier Milei en medio de la interna

Tras días de máxima tensión, Milei tomó partido por respaldar públicamente al riojano, generando que Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que comanda el consultor, afirmara que le mienten al presidente acerca de la inocencia del titular de la Cámara Baja.

Para evitar acentuar que Caputo parezca marginado, fue invitado al desayuno en Casa Rosada, a la caminata por la Avenida Rivadavia y al posterior Tedeum, cuando originalmente no estaba invitado. Lo llamativo es que las fotos oficiales, que termina difundiendo el ala de Karina Milei, no mostró nunca al asesor a pesar de caminar a metros del líder libertario.

Los Menem y el "Mago" se verán este martes nuevamente en Casa de Gobierno, con motivo de la reunión de la mesa política, donde el Ejecutivo busca reinstalar su agenda legislativa, en medio de un enfrentamiento a cielo abierto.