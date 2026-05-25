Patricia Bullrich, afuera: Milei siguió los festejos en el Cabildo, pero Karina no dejó entrar a la senadora

Después de escuchar la homilía del arzobispo de Buenos Aires , José Ignacio García Cuerva, Javier Milei se dirigió al Cabildo con la comitiva oficial, pero la jefa del bloque La Libertad Avanza y miembro de la mesa política del Gobierno, Patricia Bullrich , quedó afuera y no pudo ingresar. Esto ocurre luego de varios dardos cruzados con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien cercenó el ingreso a la senadora.

Los funcionarios caminaron los pocos metros entre la Catedral y el Cabildo, fueron al lugar del primer cabildo abierto a recordar el 216.° aniversario de la Revolución de Mayo. Allí se interpretó el Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Militar "Tambor de Tacuarí" del Regimiento de Infantería 1 "Patricios".

Bullrich, que sí había participado del Tedéum en la Catedral, siguió los pasos de sus compañeros, pero cuando llegó a la puerta del Cabildo, en la calle Defensa, tuvo que detener su paso y quedarse fuera: no estaba en la lista de personas autorizadas a ingresar.

"Ella no tenía por qué entrar, era una actividad prevista para funcionarios del Gabinete", explicaron fuentes oficiales que estuvieron detrás de la organización del evento.

A fines de febrero, con la aprobación de la reforma laboral, algo se rompió entre Bullrich y el Jefe. La exministra de Seguridad comenzó a levantar su propio perfil político y recorrió las calles de la Ciudad de Buenos Aires con el traje de candidata, un saco que Karina Milei tenía guardado para Manuel Adorni, que hace un año ganó la elección porteña.

ACTO 25 DE MAYO KARINA MILEI Juan Mateo Arberastain - MDZ

"No entiendo qué les molesta tanto, saco las leyes y soy de las pocas que tiene una imagen positiva más alta que la negativa", suele repetir Bullrich en reuniones privadas cada vez que le preguntan por el malestar de la hermana del presidente.

Todo esto terminó de estallar a principios de mayo, cuando Bullrich se desmarcó de la estrategia oficial de defensa a Manuel Adorni, enredado en conflictos patrimoniales, y pidió que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada. Además, siguió con su agenda propia en la Ciudad. Incluso, viajó a Santiago de Chile y habló de su eventual candidatura para ser jefa de Gobierno.

acto 25 de mayo milei adorni Juan Mateo Aberastain / MDZ

En la Casa Rosada saben que Bullrich, a diferencia de tantos otros adversarios internos que sufrieron la guillotina karinista, no está a tiro de decreto y que cualquier guerra contra ella puede representar una ruptura en el Congreso que deje a La Libertad Avanza sin ninguna ley más. Por ahora, ninguno de los dos sectores quiere eso.

Sin embargo, ninguno parece dispuesto a bajar las armas para que eso no ocurra.