El Gobierno da por caída la eliminación de las primarias pero ve posible una alternativa

Javier Milei no contará con la eliminación de las elecciones PASO . Así lo sostienen los funcionarios que consultó MDZ , a partir de la abultada falta de votos para avanzar con todo el contenido de esa reforma electoral que envió al Congreso.

“No están los votos para eliminar las PASO, pero estamos yendo por otras alternativas, confiamos en que podremos conseguir un punto intermedio”, aseguró a este medio un miembro del Gabinete, a cargo de muchas de las negociaciones.

Estas complicaciones fueron comentadas hace semanas por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , quien le advirtió este escenario a Karina Milei , quien mantuvo su postura hasta hace una semana.

Pasó un mes de la llegada del expediente a la Cámara Alta y solo hubo una reunión informativa, que contó con la presencia de dos funcionarios. No hay fecha para retomar el debate y las conversaciones ocurren en los despachos.

La exministra y algunos integrantes de la mesa chica sostienen que una alternativa es que se conserven las primarias bajo un formato americano.

En Estados Unidos, las internas partidarias no tienen un padrón único nacional. Cada estado organiza su propio proceso y establece reglas específicas sobre quiénes pueden participar.

Santilli negocia con gobernadores la reforma electoral Santilli negocia con gobernadores la reforma electoral Prensa

Las elecciones primarias son voluntarias, tanto en términos de participación como de registro. Los ciudadanos deciden libremente si inscribirse para votar y si participar en cada instancia electoral.

Para poder intervenir en las primarias, el primer paso es estar registrado como votante en el estado correspondiente. Este registro no es automático en la mayoría de los casos y debe realizarse con antelación a la elección, cumpliendo los plazos que fija cada jurisdicción. Incluso le piden hasta su afiliación partidaria.

Además de las primarias tradicionales, en algunos estados se realizan caucus, que son asambleas partidarias presenciales donde los votantes registrados del partido se reúnen en espacios comunitarios para debatir y votar.

Este sistema mixto se llamaría PAS, es decir Primarias Abiertas Simultáneas, por lo que se le quita la obligatoriedad de ir a votar. Se trata de una idea surgida del bloque radical, que propone que no se suprima esa instancia electoral organizada por el Estado, pero que no sería obligatoria para la población y solo para los interesados.

Salvo por Karina Milei, la mayoría de los libertarios toma con gusto esa posibilidad y tracciona los votos durante estos días, de la mano de Bullrich y del ministro del Interior, Diego Santilli.

A pesar de la orden de “El Jefe”, Ficha Limpia, que está incorporada en el mismo paquete de la reforma electoral, se tratará por separado en esa misma hipotética sesión que se tratarán las elecciones PASO. En otras palabras, serán dos votaciones distintas en el mismo debate en el recinto. El proyecto establece que no podrán ser candidatos aquellas personas que tengan una sentencia judicial en segunda instancia en distintos delitos graves.