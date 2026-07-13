Cómo funciona la nueva "Terminal Exprés" que inauguró Luján de Cuyo

La comuna inauguró la obra, que se encuentra en la rotonda de ingreso a la ciudad capital del municipio.

La municipalidad de Luján de Cuyo puso en funcionamiento este lunes la primera "Terminal Exprés" del departamento, que buscará mejorar el servicio de transporte de media y larga distancia, brindar mayor seguridad a los pasajeros y ordenar la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad.

La obra está ubicada sobre Azcuénaga y Acceso Sur, frente a la nueva rotonda de ingreso a Luján de Cuyo a metros del Acceso Sur, en lo que representa un punto clave para la conectividad del departamento, donde diariamente circulan vecinos, visitantes y pasajeros que utilizan servicios de transporte interurbano, de media y larga distancia.

Luján de Cuyo inauguró una "terminal exprés" en el ingreso al departamento. Prensa Luján Cómo surgió la Terminal Exprés en Luján de Cuyo La nueva Terminal Exprés surgió ya que las unidades que transitaban por la zona no contaban con un espacio específico, seguro y acondicionado para realizar el ascenso y descenso de pasajeros. Con esta intervención, el Municipio ordena esa dinámica y ofrece una plataforma moderna, accesible y protegida.

El espacio cuenta con una plataforma cubierta de aproximadamente 90 metros cuadrados, sectores de espera, bancos, iluminación LED, señalética vertical y horizontal, además de mejoras en las circulaciones peatonales y adecuación del entorno.

Uno de los puntos más importantes de la obra es su sistema de seguridad. La Terminal Express está equipada con cámaras Domo 360°, botón de pánico y altavoz, conectados en tiempo real con el Centro de Operaciones Municipal y la Policía. Además, el sistema permite realizar denuncias virtuales al Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo la prevención y la respuesta ante cualquier situación.