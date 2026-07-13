Reforma del Banco Central: uno por uno, los puntos clave del proyecto que impulsa Milei

En el marco de la reunión que Javier Milei mantuvo con los legisladores del oficialismo, el Presidente se tomó el tiempo de repasar en detalle los ejes de su proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

1) Un único objetivo: cuidar la moneda. El proyecto establece que la preservación del valor de la moneda sea la única función del Banco Central, convirtiéndola en su mandato exclusivo.

2) Sin financiamiento al Tesoro. La iniciativa prohíbe de manera expresa que la entidad financie al Tesoro Nacional.

3) Freno a las Letras Intransferibles. Se veda la creación de Letras Intransferibles del Tesoro, uno de los instrumentos históricamente utilizados para asistir a las cuentas públicas.

4) Más blindaje institucional. El texto refuerza la gobernanza del organismo con mecanismos que le den mayor estabilidad a sus autoridades y que eleven las exigencias para remover al presidente y al directorio.

5) Límites al reparto de utilidades. Se restringe la distribución de ganancias del Banco Central, con excepciones acotadas y previstas por ley, como los escenarios de deflación.

6) Sanciones más duras. Por último, la reforma endurece el régimen de responsabilidades y penalidades para las futuras autoridades que, directa o indirectamente, recurran a la emisión monetaria del Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro.

El trasfondo del proyecto

Con estos seis puntos, el Gobierno busca sellar el rumbo monetario que sostiene desde el inicio de la gestión: un Banco Central acotado a un solo mandato y con barreras que dificulten volver al financiamiento del gasto público a través de la emisión.