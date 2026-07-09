El FMI celebró el programa financiero del Gobierno y respaldó la reformar de la Carta Orgánica del Banco Central

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) "celebró" la hoja de ruta que plasmó el Gobierno en el programa financiero y respaldó la decisión de de reformar la carta orgánica del Banco Central (BCRA).

Así lo manifestó la vocera del organismo, Julie Kozack, en su habitual conferencia de prensa ofrecida en Washington este jueves.

"En cuanto a la estrategia integral de financiamiento, celebramos su publicación. Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y la acumulación de reservas respaldarán la confianza del mercado", expresó Kozack. "Y esta estrategia de financiamiento también la vemos como un apoyo a los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados” agregó.

En esa línea, la portavoz remarcó que "mantener flexibilidad en cuanto al momento y las modalidades del reingreso a los mercados fortalecerá aún más la credibilidad en Argentina".

Sobre la iniciativa del Gobierno de avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, sostuvo: "Esa reforma fortalecería las salvaguardias institucionales del Banco Central que protegen su independencia en materia de política monetaria. Aclarará el mandato, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades frente a lo que llamamos dominancia fiscal, que es, en esencia, una situación en la que el Banco Central proporciona financiamiento al gobierno”

"Todos estos esfuerzos, incluida una reforma de la carta orgánica del Banco Central, tienen como objetivo respaldar la disminución sostenida de la inflación que es, por supuesto, una prioridad clave", añadió la funcionaria del Fondo.

Visita de Georgieva

Por otro lado, Kozack confirmó la visitia de la gerente general del FMI, Kristalina Gerogieva, a la Argentina. La noticia fue anticipada ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Sobre la llegada de Georgieva al país, la vocera del organismo multilateral señaló: “Espera con interés reunirse con el presidente Milei, el equipo económico y otros actores relevantes”. “La visita refleja nuestro compromiso estrecho y constructivo con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país”.

“Todavía estamos terminando de definir el cronograma exacto. Sabemos que se reunirá con el presidente Milei y con el equipo económico, pero también tendrá otras reuniones con otros actores, incluidos algunos que van más allá del gobierno”, apuntó Kozack.

“La visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con Argentina, y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país”, cerró.