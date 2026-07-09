El gasto público creció en junio de la mano de subsidios a la energía

El gasto público primario del Gobierno nacional registró en junio su segundo mes consecutivo de crecimiento en términos reales al aumentar 3,7% interanual, aunque el balance del primer semestre muestra un ajuste real de las cuentas públicas . Entre enero y junio, el gasto primario devengado acumuló una caída de 2,3% respecto del mismo período de 2025, según el Monitor de Gasto Primario elaborado por Analytica sobre datos del Ministerio de Economía.

El informe señala que la mayor parte del aumento tuvo que ver con el refuerzo a los subsidios a los servicios públicos , fundamentalmente a la empresa distribuidora mayorista de electricidad Cammesa , claves al inicio del invierno. La contrapartida fue un nuevo ajuste tanto a la obra pública como a las transferencias a provincias.

En junio, el gasto primario devengado alcanzó los $16,2 billones, frente a $15,7 billones de igual mes del año pasado, medido a precios constantes de junio de 2026. En el acumulado semestral, el gasto total ascendió a $70,3 billones, por debajo de los $72 billones registrados un año antes.

El mayor incremento del semestre correspondió a los subsidios a los servicios públicos que aumentaron 29,6% en términos reales. El avance estuvo impulsado exclusivamente por el dinero destinado a la energía que creció 73,7%, mientras que el destinado al transporte retrocedió 24%.

Durante junio, los subsidios económicos aumentaron 71,1% interanual. Dentro de ese rubro, las transferencias vinculadas al sector energético se dispararon 160,8%. Esto no derivó en un aumento en el subsidio a las tarifas de electricidad en los hogares, sino que se destinó casi exclusivamente a sostener el costo de transporte y generación eléctrica.

Analytica señaló que el 79,5% de los subsidios energéticos otorgados durante el primer semestre correspondió a transferencias a Cammesa, que crecieron 71,4% en términos reales. Al mismo tiempo, la cobertura de las tarifas sobre el costo de generación eléctrica descendió al 65,5% en mayo de 2026, frente al 70,1% registrado un año antes.

La obra pública y provincias son las claves del ajuste

En sentido contrario, la inversión en infraestructura volvió a registrar un nuevo y fuerte ajuste. La obra pública cayó 74,9% interanual en junio, como consecuencia de una reducción de 78% en construcciones y de 72,6% en las transferencias de capital. En el acumulado del semestre, el recorte alcanzó el 32,4%.

También continuó la baja de las transferencias a provincias, que retrocedieron 88% durante junio y acumularon una baja de 62,1% en el semestre. Analytica aclaró que parte de esa caída responde a un cambio metodológico, ya que desde este año las transferencias destinadas a hospitales SAMIC dejaron de computarse dentro de esa categoría. Descontando ese efecto, la reducción acumulada se ubica en 52,3%.

A diferencia de la energía, los subsidios al transporte continuaron con la política de recorte. En junio registraron una caída real de 7,1% y acumularon una reducción de 24% durante el primer semestre. La mayor parte de esas transferencias continuó concentrándose en el Operador Ferroviario y en el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, cuyos recursos también mostraron retrocesos interanuales.

El informe muestra que los subsidios destinados a Belgrano Cargas, empresa incluida entre las privatizaciones proyectadas por el Gobierno, disminuyeron 21,6% en términos reales durante el primer semestre y actualmente representan alrededor del 4% del total de las transferencias al transporte.

En tanto, el gasto en jubilaciones y pensiones aumentó 3,3% en junio y acumuló una mejora real de 1,2% durante el primer semestre.

Por su parte, las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares crecieron 8,9% en junio y permanecieron prácticamente estables en el acumulado semestral, con un incremento de 0,3%. El informe señala que el crecimiento respondió a una suba de 17,1% en la AUH, mientras las asignaciones familiares continuaron retrocediendo 5,2% en términos reales.

Creció la deuda flotante

Analytica también destacó que la deuda flotante de la Administración Nacional alcanzó $3,9 billones al cierre del primer semestre, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno.

El informe atribuye parte del incremento al comportamiento estacional de junio, ya que la acumulación de obligaciones suele aumentar antes del pago del medio aguinaldo que se efectiviza durante los primeros días de julio. Aun así, el nivel observado resulta similar al registrado en junio de 2025.