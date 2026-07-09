Programa financiero 2027: persisten dudas por la demanda de dólares de ahorristas minoristas

El equipo económico presentó el programa financiero 2027 y esbozó un "blindaje electoral" con el que espera pasar sin sobre saltos los comicios del año que viene. Sin embargo, aún hay otra canilla de salida de dólares que preocupa al mercado: la demanda de ahorristas minoristas.

Una gran incógnita que rondaba en el mercado era las fuentes de dólares para, de cara al año que viene, hacerle frente a los Bonares, Globales, la deuda con el FMI, y los Repos. En cuanto a este último puno, el equipo económico logró extender vencimientos hasta 2028.

El Gobierno respondió a eso con mayor compra al BCRA y mayor colocación de Bonares AO29 para asegurarse de cubrir las necesidades de US$24.000 millones de 2027, año electoral, entre pagos de capital e intereses.

El programa financiero apunta y alivia la demanda de dólares previstas para los vencimientos de deuda en moneda extranjera. La hoja de ruta fue bien vista en el mercado, ya que da previsibilidad de las maniobras que realizará el equipo económico.

Pero los analistas apuntan que el panorama no esta despejado del todo. A todo eso se le sumará el año que viene la típica dolarización de los argentinos y que se potencia en los años electorales.

Acá el BRA tendrá un test de fuego, ya que si se revisa para los datos para años electorales el guarismo podría implicar cerca de US$20.000 millones. Para tener una referencia, en 2017 los datos de lo que se vendía y compraba para dólar ahorro fue de US$20.000 millones en un año electoral. Para un año no electoral hay remontarse al 2018, cuando los ahorristas minoristas fueron compradores por US$18.851 millones, en términos netos.

El año pasado se batió un récord, los argentinos se dolarizaron por US$22.310. Cabe señalar que el levantamiento del cepo para las personas físicas se dio a mediados de abril de 2025. Si se contabiliza la demanda total del sector privado no financiero y los giros a cuentas en el exterior, es decir la FAE, el guarismo se eleva a US$32.340 millones en 2025, el más alto del siglo.