Granos: la liquidación del primer semestre alcanzó US$ 13.378 millones, aunque cayó 13%

La primera mitad de 2026 dejó un balance mixto para el complejo de granos . Si bien la liquidación de divisas cayó frente al mismo período del año pasado, el ingreso acumulado de dólares se ubicó entre los más altos de la historia para el sector exportador argentino.

La liquidación de divisas aportada por los granos y subproductos dejó en el primer semestre datos que se pueden leer tanto de manera positiva como negativa.

De acuerdo con el informe mensual que elabora la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en junio las empresas del sector liquidaron US$ 3.007 millones.

Esto implica un 12% más con relación a mayo, cuando se ubicó en US$ 2.677 millones; pero está por debajo del mismo mes de 2025, cuando superó los US$ 3.700 millones.

En este contexto, el acumulado anual total alcanzó a US$ 13.378 millones de dólares.

Un semestre con señales positivas y negativas

Ahí es donde la lectura puede ser tanto de un vaso medio vacío o medio lleno:

Por el lado negativo, la liquidación cayó 13% en la primera mitad del año, casi US$ 2.000 millones menos comparado con los US$ 15.400 millones del mismo mes de 2025.

Por el lado positivo, aún con esa baja, nominalmente es el cuarto mejor año de la historia, solo por detrás de los primeros seis meses de 2022 (US$ 19.144 millones), 2021 (US$ 16.659 millones) y 2025 (US$ 15.419 millones).

El desempeño histórico del ingreso de divisas

De todos modos, si se tiene en cuenta la inflación del dólar en Estados Unidos, los ingresos actuales reales son también menores que los generados entre 2011 y 2014, período de precios récord de la soja, cuando promediaron los US$ 13.000 millones al primer semestre de cada ejercicio.

Fuente: Infocampo.