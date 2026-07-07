Wall Street: los activos argentinos caen, pero el riesgo país se mantiene por debajo de los 410 puntos

La deuda soberana en dólares y las acciones argentinas en Wall Street operan con bajas en la segunda rueda bursátil de la semana.

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Los activos argentinos en Wall Street se mueven con mayorías en rojo. Tanto bonos como los ADRs argentinos oepran en baja. El riesgo país se mantiene por debajo de los 410 puntos básicos. En la plaza local, el Merval cotiza con tendencia bajista.

La deuda soberana en dólares en Nueva York opera bajas generalizadas, traccionada por el Global 2046 (-0,9%). Los bonos bajo legislación local se mueven mixtos.

El riesgo país se ubica en 409 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con un rojo generalizado.