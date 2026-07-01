Wall Street: los activos argentinos operan mixtos y el riesgo país se mantiene por debajo de los 430 puntos

Mientras que los bonos argentinos en Wall Street suben, las acciones caen. El riesgo país muestra una leve suba aunque se sostiene por debajo de los 430 puntos.

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Los activos argentinos que operan en Wall Street se mueven mixtos en la rueda financiera de este miércoles. Mientras que los bonos suben, los ADRs caen. El riesgo país muestra una leve suba aunque se sostiene por debajo de los 430 puntos básicos.

La deuda soberana en opera con subas generalizadas en Nueva York, impulsadas por Bonar 2041 (+0,8%). Los bonos bajo legislación local cotizan en verde.

El riesgo país se ubica en 428 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval baja 0,3%. Las acciones del panel líder operan mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven en rojo. La principal caída la registra el ADR de Galicia (-3,3%).