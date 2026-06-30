Wall Street: tras la salida a bolsa de SpaceX ¿llegó la hora de los MANGOS?

No cabe duda que en los últimos años la carrera tecnológica mundial y bursátil la lideraba y ganaba un pequeño grupo de empresas tecnológicas denominadas los “7 Magníficos” (Apple, Microsoft, Alphabet -Google-, Amazon, Meta Platforms -Facebook-, Nvidia y Tesla). Sin embargo, ahora emergen distintas visiones sobre lo que viene.

Claro que este debate se potenció tras la salida a bolsa (OPA) de la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX . Lo que los inversores, gestores y analistas, en realidad, empezaron a discutir qué compañías liderarán la próxima década y si los gigantes “Mag 7”, que definió el último ciclo tecnológico, está dando paso a una nueva generación de ganadores.

Días atrás, SpaceX debutó en bolsa con una valoración superior a los 2 billones de dólares, un récord histórico para EE.UU. En cuestión de horas, la compañía superó en valor de mercado tanto a Tesla como a Meta y se situó entre las empresas tecnológicas más influyentes del planeta.

Pero el impacto de la operación va mucho más allá de una sola compañía. La llegada de SpaceX a los mercados bursátiles coincide con la expectativa de que otros líderes de la IA, como OpenAI o Anthropic , terminen dando el salto a bolsa en el corto plazo.

Es este escenario el que está obligando a los inversores a replantearse una cuestión clave: ¿alcanza con los “7 Magníficos” para explicar el liderazgo tecnológico mundial?

• La primera respuesta ha llegado desde las redes sociales y las comunidades de inversores más orientadas al crecimiento. Allí ha comenzado a ganar popularidad el acrónimo “MANGOS”. El grupo está formado por Meta, Anthropic (aunque algunos inversores sustituyen la letra A por Apple), Nvidia, Alphabet, OpenAI y SpaceX.

¿Qué es MANGOS?

La diferencia respecto a los “7 Magníficos” es significativa: “MANGOS” elimina a gigantes tradicionales como Microsoft y Amazon para centrarse en dos grandes temáticas, la IA general y la infraestructura espacial. Sus defensores consideran que las próximas grandes fortunas tecnológicas surgirán de compañías capaces de empujar las fronteras de la innovación, ya sea mediante modelos avanzados de inteligencia artificial o mediante la expansión de la economía espacial.

• Frente a esa visión más agresiva aparece “FAB 10”, una propuesta atribuida a los especialistas de Vanda Research bajo el concepto Frontier AI & Big Tech 10. El grupo mantiene intacto el original de los “7 Magníficos” (Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla y Meta) e incorpora tres nuevos nombres: SpaceX, OpenAI y Anthropic.

La lógica parece simple: los gigantes tecnológicos actuales continúan generando enormes flujos de caja, controlan ecosistemas globales y mantienen ventajas competitivas muy difíciles de replicar, pero al mismo tiempo, las nuevas incorporaciones representan la siguiente frontera de innovación.

Para muchos inversores institucionales, esta fórmula evita tener que elegir entre estabilidad y disrupción. La filosofía detrás de este enfoque parece ser que no hace falta escoger entre los líderes actuales y los posibles líderes del mañana.

Inteligencia artificial

• No todos los analistas creen que el futuro pertenezca necesariamente a las empresas más mediáticas. Por ejemplo, los expertos del Bank of America, una de los bancos que ayudó a popularizar el concepto de “7 Magníficos”, propone una aproximación diferente con su “AI Big 10”.

El grupo conserva los siete nombres originales y añade Broadcom, AMD y Micron Technology. Pero la diferencia es fundamental: mientras “MANGOS” apuesta por las compañías que podrían liderar la próxima revolución tecnológica, “AI Big 10” se centra en quienes ya están obteniendo beneficios gracias a ella.

Nvidia aporta procesadores gráficos, Broadcom proporciona soluciones de conectividad, AMD desarrolla aceleradores para inteligencia artificial y Micron suministra memoria de alto ancho de banda.

Este enfoque recuerda a la fiebre del oro: los beneficios más consistentes suelen acabar en manos de quienes venden las herramientas. Según el banco, este grupo representa más del 40% de la capitalización total del S&P 500.

Plataformas digitales

Ahora bien, lo que hay tener claro es que el debate entre MANGOS, FAB 10 y AI Big 10 no se trata sobre nombres llamativos ni acrónimos inteligentes, sino sobre el destino de los grandes flujos de capital durante la próxima década. Porque durante los últimos años, los grandes ganadores fueron plataformas digitales construidas alrededor del software, la publicidad online, el comercio electrónico y los ecosistemas móviles.

Sin embargo, ahora la atención del mercado parece desplazarse hacia nuevos territorios: la IA avanzada, centros de datos, redes de alta capacidad, memoria especializada e infraestructura espacial.

Por lo tanto, el mercado será el que dictamine si SpaceX termine siendo recordada por su histórica salida a bolsa o por algo mucho más importante: haber marcado el momento en que Wall Street empezó a buscar a los líderes de la próxima era tecnológica. Veremos.