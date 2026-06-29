Wall Street: los activos argentinos operan en verde y el riesgo país baja

El riesgo país rompió nuevamente el umbral de los 430 puntos básicos, en una jornada donde las acciones argentinas en Wall Street experimentan subas.

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Los activos activos argentinos que operan en Wall Street cotizan con subas en la primera rueda bursátil de la semana.

La deuda soberana en dólares cotiza en verde en Nueva York, empujada por el Global 2023 (+1,5%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 428 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 2%. Las acciones del panel líder operan en verde, impulsadas por BBVA (+3,8%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con alzas generalizadas. La principal suba la registra el ADR de BBVA (+3%).