Wall Street: los bonos argentinos operan en verde y las acciones en rojo

A pesar de la suba en los bonos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street presentan mayoría de bajas.

Los activos argentinos se mueven mixtos en Wall Street. Mientras que los bonos operan al alza, los ADRs cotizan en rojo. El riesgo país baja y en el mercado local el Merval se mueve con tendencia bajista.

La deuda soberana en dólares en Nueva York operan en verde, con subas de hasta 0,5%, como el caso del Global 2030. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica con alzas de hasta 0,6%.

El riesgo país se ubica en 422 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval baja 0,1%. Las acciones del panel líder cotizan con bajas generalizadas, traccionadas por Telecom (-3,4%).

Los papeles argentinos que operan en Wall Street se mueven con mayorías. La principal caída la registra el ADR de Supervielle (-7,4%).