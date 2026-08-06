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Wall Street: los activos operan con mayorías en rojo, mientras el riesgo país se acerca a los 430 puntos

La mayoría de los títulos de la deuda cae en Wall Street, y los ADRs alternan suba y bajas. El riesgo país se acerca a los 430 puntos.

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Los activos argentinos en Wall Street operan con mayorías en rojo. En esa línea, el riesgo país se acerca a los 430 puntos, después de varias jornadas a la baja.

La deuda soberana en dólares se mueve con la mayoría de los títulos en baja en Nueva York, traccionada por el Bonar 2041 (-0,6%).

El riesgo país se ubica en 429 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval cae 0,02%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos.

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.520 en la pizarra del Banco Nación.

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