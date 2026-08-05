Wall Street: las acciones operan mixtas, los bonos caen y el riesgo país se ubica por encima de los 420 puntos

El mercado argentino presenta una jornada desafiante en Wall Street, los ADRs alternan subas y bajas, mientras que la deuda soberana cae.

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En Wall Street, las acciones argentinas operan mixtas, mientras que los bonos soberanos registran caídas. En esa línea, el riesgo país se ubica por encima de los 420 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares en Nueva York cae hasta 0,4%, como el caso del Global 2038. Los bonos bajo legislación local retroceden hasta 0,3%.

El riesgo país se ubica en 422 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,3%. Las acciones del panel líder operan con mayorías de subas, impulsadas por Ternium (+2,9%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven mixtos.