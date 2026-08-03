Subieron los bonos argentinos en Wall Street y el riesgo país cayó a 411 puntos

La noticia financiera de este lunes dejó una señal mixta para los mercados: mientras Wall Street volvió a subir con fuerza y los bonos argentinos mejoraron , la Bolsa porteña cerró en baja por el retroceso de las acciones energéticas . El factor clave fue la caída del precio internacional del petróleo , impulsada por expectativas de una desescalada en Medio Oriente.

Los principales índices de Nueva York avanzaron hasta 2,1%, con las compañías tecnológicas liderando las ganancias.

Entre los activos argentinos que cotizan en Estados Unidos, el movimiento fue dispar. La suba más destacada correspondió a Satellogic, cuyos títulos treparon más de 10%.

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron una mejora promedio de 0,6%.

En paralelo, el riesgo país elaborado por JP Morgan bajó 22 puntos, hasta ubicarse en 411 unidades básicas hacia el cierre de la rueda.

Desde Puente señalaron que el foco de la semana estará puesto en los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso y en su capacidad para conseguir respaldo legislativo. Según el informe, si las restricciones al financiamiento monetario y la regla fiscal mantienen mecanismos creíbles de aplicación, podrían mejorar las expectativas de estabilidad y reducir la percepción de dominancia fiscal.

El S&P Merval cayó por las energéticas

A contramano de Wall Street, el S&P Merval retrocedió 0,5% en pesos, hasta los 3.274.443 puntos.

La baja estuvo influida principalmente por el comportamiento negativo de las acciones vinculadas al sector energético, afectadas por la fuerte caída del crudo.

¿Por qué bajó el petróleo?

El Brent perdió 4,8% y cerró en USD 83,74 por barril para octubre, mientras que el WTI cayó 5,2% hasta USD 80,23 para septiembre.

El mercado reaccionó a señales de distensión entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump afirmó que Irán y otros países de Medio Oriente pidieron tiempo para avanzar en un acuerdo que permita la reapertura del Estrecho de Ormuz y reduzca la amenaza nuclear iraní.

El descenso de este lunes fue el más fuerte para ambos contratos desde la semana pasada.

Claves de la jornada

Wall Street: hasta +2,1%

Satellogic: +10%

Bonos argentinos: +0,6%

Riesgo país: 411 puntos (-22)

S&P Merval: -0,5%

Brent: USD 83,74 (-4,8%)

WTI: USD 80,23 (-5,2%)

La rueda dejó un mensaje claro: los mercados globales reaccionaron positivamente a la posibilidad de una desescalada geopolítica, pero en Argentina el impacto fue desigual y el sector energético volvió a marcar el pulso de la Bolsa local.