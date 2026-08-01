Los bonos de utilities todavía ofrecen rendimientos atractivos para inversores

Gran parte del universo de bonos corporativos argentinos ya cotiza con rendimientos ajustados, pero las empresas de servicios públicos ( utilities ) siguen siendo una de las pocas excepciones. El sector continúa ofreciendo algunos de los rendimientos más atractivos, respaldado por la mejora de los fundamentos operativos, la normalización tarifaria y un contexto macroeconómico más favorable.

Para los inversores , esto representa una oportunidad de capturar un elevado carry sin asumir un deterioro significativo en la calidad crediticia. Como contrapartida, las utilities permanecen más expuestas a riesgos regulatorios, políticos y de liquidez que otros segmentos del mercado de deuda corporativa argentina que cotizan con spreads más comprimidos.

Dentro del sector de utilities , consideramos que el bono Edemsa 9¾ 07/28/31, que rinde aproximadamente 9,67%, ofrece la oportunidad más atractiva en términos de riesgo-retorno. Si bien parte de su prima de rendimiento puede explicarse por una menor liquidez en el mercado secundario, combina el mayor rendimiento del grupo comparable con el perfil defensivo más sólido, habiendo superado sistemáticamente a sus pares durante los recientes episodios de estrés de mercado.

En segundo lugar ubicamos al Msunrg 9¾ 12/05/30, con un rendimiento cercano al 8,86%. El bono continúa beneficiándose de una estructura con garantías y de una visibilidad relativamente elevada sobre sus flujos de caja. Sin embargo, su menor rendimiento y una mayor volatilidad lo hacen menos atractivo que Edemsa.

En tercer lugar se encuentra el Ednar 9¾ 10/24/30, que rinde alrededor de 8,28%. Si bien el bono sigue ofreciendo un carry atractivo, permanece más expuesto a riesgos regulatorios y políticos y, históricamente, ha mostrado una mayor sensibilidad a los cambios en el apetito por riesgo del mercado.

Riesgo a la baja

El comportamiento de los bonos durante las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires constituye una referencia útil para evaluar el riesgo bajista del sector. En ese período, Edemsa mostró la mayor capacidad de resistencia, registrando la menor caída en los precios limpios indexados dentro del grupo comparable.

Cabe destacar que su desempeño fue incluso más estable que el del bono de Pampa Energía, a pesar de que esta última está expuesta al segmento de petróleo y gas, considerado más defensivo. En contraste, Msunrg sufrió una corrección más pronunciada, aunque igualmente superó el desempeño de Edenor, cuyo bono registró la mayor caída del grupo.

En conjunto, el análisis del escenario de estrés refuerza las superiores características defensivas del bono de Edemsa. Desde una perspectiva de riesgo-retorno, mantenemos el siguiente orden de preferencia: Edemsa, MSU y Edenor. Edemsa ofrece la combinación más atractiva entre carry y protección frente a escenarios adversos.

MSU continúa siendo una alternativa interesante gracias a su estructura con garantías, aunque ha mostrado una mayor volatilidad durante episodios de estrés de mercado.

Por su parte, Edenor ocupa el tercer lugar debido a su menor rendimiento y a una mayor sensibilidad a las transiciones políticas y a los cambios en el sentimiento del mercado en comparación con Edemsa y MSU.

* Federico Filipini, economista jefe de Adcap Grupo Financiero

* Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero