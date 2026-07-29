Wall Street: los activos argentinos caen y el riesgo país coquetea de nuevo con los 450 puntos

Tanto las acciones argentinas como la deuda soberana en dólares retroceden en Wall Street. El riesgo país sube.

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Los activos argentinos en Wall Street operan a la baja en la rueda de este miércoles. Tanto los bonos como los ADRs se mueven a la baja, mientras que el riesgo país vuelve a subir y coquetea nuevamente con los 450 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cae en Nueva York hasta 0,5%, como el caso del Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local retroceden hasta 0,6%.

El riesgo país sube y se ubica en 446 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,7%. Las acciones del panel líder se mueven con caídas generalizadas.

Los papeles que cotizan en Wall Street operan con mayorías en baja. El principal rojo lo registra el ADR de SUpervielle (-2,5%).