Wall Street: los activos argentinos caen y el riesgo país trepa por encima de los 440 puntos

Tanto los bonos como las acciones argentinas cotizan a la baja en Wall Street. El Merval también cae.

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Los activos argentinos caen en Wall Street, tanto bonos como acciones se mueven en rojo. El riesgo país no logra comprimir y trepa por encima de los 440 puntos básicos. En la plaza local, el Merval con tendencia bajista.

La deuda soberana en dólares en Nueva York opera con mayorías en baja, traccionada por el Global 2030 (-0,7%). En cambio, los bonos bajo legislación local operan en verde.

El riesgo país se ubica en 442 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,4%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en baja.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con un rojo generalizado. El ADR que presenta la mayor caída es Loma (-1,7%).