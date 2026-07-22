Tras mejora de calificación de Moody's, el riesgo país cae pero no logra perforar la barrera de los 400 puntos

Los activos argentinos operan al alza en Wall Street, tanto los bonos como las acciones suben. En esa línea, el riesgo país comprime pero no logra peforar la barrera psicológica los 400 puntos, pese a la mejora de calificación de Moody's.

La deuda soberana en dólares cotiza con mayorías en subas, traccionada por el Global 2029 (+1,3%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica, con subas alzas de hasta 0,5%.

El riesgo país cae más de 10 unidades y se ubica en 410 puntos básicos.

Esto se da como respuesta directa de los mercados financieros a la decisión de Moody’s de mejorar la calificación crediticia de la Argentina.

En la plaza local, el Merval sube 1,5%. Las acciones del panel líder se pintan de verde, impulsadas por Galicia (+2,6%).

Los ADRs argentinos en Wall Street operan con subas, empujados por los papeles de los bancos.

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.500 en la pizarra del Banco Nación.