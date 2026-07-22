La industria de la carne rechazó el desfinanciamiento del IPCVA que propone Federico Sturzenegger

Las entidades que agrupan a la industria de la carne manifestaron un rechazo unánime al anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone modificar el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina ( IPCVA ). Las organizaciones sostuvieron que reemplazar el sistema de aportes obligatorios por uno voluntario implicaría, en los hechos, la desaparición del organismo.

A través de un comunicado conjunto, las entidades que integran el Consejo de Representantes del IPCVA ratificaron el respaldo institucional al instituto y destacaron que cumple un papel estratégico para el desarrollo de la cadena bovina, la promoción de las exportaciones y el posicionamiento internacional de la carne argentina.

El pronunciamiento surgió luego de que trascendiera públicamente un borrador de proyecto elaborado por la cartera que conduce Federico Sturzenegger, el cual contempla modificaciones en el mecanismo de financiamiento vigente.

Las organizaciones recordaron que el IPCVA fue creado por la Ley 25.507 a iniciativa del propio sector privado y afirmaron que, desde entonces, desarrolló estudios técnicos, generó información de mercado y llevó adelante acciones de promoción comercial tanto en el mercado interno como en el exterior.

Actualmente, el instituto se financia exclusivamente con aportes privados. La legislación establece una contribución equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna para los productores ganaderos y otro 0,03% a cargo de la industria frigorífica, tomando como referencia el valor vigente a marzo de 2026.

Según las entidades, ese mecanismo permitió sostener durante más de dos décadas una política de promoción permanente sin depender de recursos del Estado. Además, señalaron que modelos similares funcionan en los principales países exportadores de carne vacuna, entre ellos Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, donde incluso existen casos en los que esos institutos reciben financiamiento estatal complementario.

El comunicado sostuvo que un esquema de aportes voluntarios volvería inviable el funcionamiento del organismo y afectaría su capacidad operativa. Y remarcó que el IPCVA constituye un ámbito de representación federal de toda la cadena cárnica.

El Consejo de Representantes está integrado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las entidades destacaron que la presidencia y la vicepresidencia del instituto se ejercen de manera rotativa entre sus integrantes, un mecanismo que, afirmaron, garantiza una conducción consensuada y representativa de los distintos sectores de la actividad. Además, subrayaron que el trabajo del IPCVA fue determinante para consolidar acuerdos comerciales, abrir mercados de exportación, fortalecer las relaciones sanitarias con los países compradores y posicionar la marca "Carne Argentina" en el segmento premium del mercado internacional.

Finalmente, precisaron que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del instituto se destina al financiamiento de acciones sanitarias desarrolladas por el SENASA, consideradas fundamentales para sostener el acceso a los mercados externos.