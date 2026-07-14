Abrieron el primer local de carne de guanaco y venden cortes desde $5.800 el kilo

La carne de guanaco comenzó a ganar un nuevo espacio fuera de los restaurantes y los circuitos turísticos de la Patagonia. En Río Gallegos abrió el primer comercio dedicado exclusivamente a la venta de cortes y productos elaborados con este animal, con precios que parten desde los $5.800 por kilo.

El local se llama Lihuen y es impulsado por el gastronómico Ricardo López, quien trabaja desde hace más de 15 años en la promoción y el aprovechamiento sustentable del guanaco en Santa Cruz. La propuesta busca que este alimento deje de estar asociado únicamente a platos regionales y pueda incorporarse con mayor frecuencia a las comidas familiares.

Entre los productos disponibles se encuentran cortes congelados, carne picada, bifes, hamburguesas y diferentes preparaciones listas para cocinar. Según los valores informados, la paleta sin hueso cuesta $5.800 por kilo, mientras que el kilo de carne picada se vende a $6.500.

Los bifes ancho y angosto tienen un precio cercano a los $9.400 por kilo. La oferta también incluye milanesas, albóndigas, kebab y hamburguesas, además de productos elaborados como paté, lengua a la vinagreta, relleno para empanadas, salsa bolognesa y estofado .

Uno de los principales objetivos del emprendimiento es ampliar el consumo de carne de guanaco y dejar atrás algunas ideas relacionadas con su sabor, olor o dureza. Para explicar las características de cada corte y las formas de preparación, el comercio también prevé realizar cursos y actividades abiertas al público.

Además del precio, quienes impulsan el proyecto destacan su perfil nutricional. Un estudio del INTA determinó que cada 100 gramos aportan alrededor de 24 gramos de proteínas y menos de un gramo de grasas totales, características que la ubican entre las carnes magras.

La materia prima utilizada proviene de capturas autorizadas y es procesada en el frigorífico Montecarlo. El sistema permite mantener la trazabilidad y realizar los controles sanitarios correspondientes antes de que los productos lleguen a los puntos de venta.

La apertura del comercio se suma al proceso iniciado en Santa Cruz para ampliar la comercialización formal de carne de guanaco. La iniciativa busca aprovechar un recurso propio de la Patagonia, generar nuevos productos y ofrecer una alternativa frente a los valores de los cortes vacunos.