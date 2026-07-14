Los F16 que compró Argentina llegarán antes de lo previsto: cuándo aterriza la segunda tanda

La incorporación de los F16 adquiridos por Argentina avanzará más rápido de lo previsto. La Fuerza Aérea Argentina confirmó, a través de sus canales oficiales, que la segunda tanda de aviones llegará al país durante septiembre, tres meses antes de la fecha establecida inicialmente.

El nuevo grupo estará compuesto por otros seis cazas provenientes de Dinamarca. De esta manera, se sumarán a las primeras aeronaves que arribaron a fines de 2025 y que ya son utilizadas para la capacitación y el entrenamiento de pilotos argentinos.

Los F16 partirán desde la base aérea de Skrydstrup, ubicada en la península de Jutlandia, y realizarán un vuelo de traslado hasta Argentina. El destino será nuevamente el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

La llegada estaba prevista originalmente para diciembre, dentro de un cronograma que contemplaba la incorporación de seis aeronaves por año hasta completar la flota. Sin embargo, la Fuerza Aérea informó que el vuelo de entrega fue reprogramado y se realizará durante septiembre.

Una vez en Río Cuarto, los aviones serán sometidos a tareas de recepción, inspección y preparación antes de incorporarse a las actividades de la Fuerza Aérea. Allí compartirán espacio con los primeros ejemplares recibidos por el país .

La permanencia en Córdoba será temporal. El destino definitivo de los F16 será la VI Brigada Aérea de Tandil, aunque todavía continúan las obras necesarias para adaptar la infraestructura al nuevo sistema de armas.

Los nuevos F16 tendrán como primer destino el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

La compra realizada a Dinamarca contempla un total de 24 aviones F16 modernizados. El programa, denominado Peace Condor, busca recuperar la capacidad de combate supersónico que la Fuerza Aérea había perdido tras el retiro de los Mirage.

El adelanto de esta segunda entrega también permitirá ampliar las tareas de formación de pilotos, técnicos y personal de apoyo. Además, se analiza acelerar el envío de los aviones restantes y completar la incorporación de toda la flota antes del plazo previsto inicialmente.

El comunicado de las Fuerzas Armadas