Feriado el 16 de julio: quiénes no trabajarán el jueves y cuál es el motivo

La jornada alcanzará a organismos públicos y al Banco Provincia en varios distritos; para comercios, industrias y privados será optativa.

El calendario de julio tendrá una pausa adicional para miles de bonaerenses. El jueves 16, distintas ciudades y municipios modificarán su actividad por las celebraciones de Nuestra Señora del Carmen, una fecha patronal con fuerte arraigo local que no debe confundirse con un feriado de alcance nacional.

La medida llegará una semana después del Día de la Independencia y del día no laborable turístico del viernes 10 de julio. A diferencia de aquellas jornadas, el nuevo descanso se limitará a determinados puntos de la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, no alterará la actividad en el resto del territorio argentino ni aparecerá dentro del calendario nacional de feriados.

Qué localidades tendrán feriado el 16 de julio La nómina difundida incluye a Benito Juárez, Cañuelas, Carlos Casares, Carmen de Areco, Carmen de Patagones, Chivilcoy, General La Madrid, General Rodríguez, General Villegas, Las Flores, Lobería, Necochea, Pellegrini y Zárate. En algunos casos, el alcance comprende al partido completo; en otros puede limitarse a su ciudad cabecera o a localidades que celebran su propia festividad.

También existen conmemoraciones patronales en La Violeta, El Socorro y Mariano Benítez, dentro del partido de Pergamino; Dennehy y Francisco Quiroga, en Nueve de Julio; Pasteur, en Lincoln; y Villa Saboya, en General Villegas. Como el alcance puede variar según la disposición local, trabajadores y vecinos deberán consultar la comunicación de cada municipio antes de dar por confirmado el descanso.

Imagen ilustrativa de una localidad bonaerense durante una jornada no laborable. Imagen creada con IA MDZ La fecha tiene como eje el Día de Nuestra Señora del Carmen, advocación mariana considerada patrona de numerosas comunidades bonaerenses. Las celebraciones suelen incluir misas, procesiones, ferias, espectáculos y encuentros comunitarios. La modificación de la actividad busca facilitar la participación de los habitantes en esos actos y preservar una tradición que forma parte de la identidad de cada distrito.