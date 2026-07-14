Feriado el 16 de julio: quiénes no trabajarán el jueves y cuál es el motivo
La jornada alcanzará a organismos públicos y al Banco Provincia en varios distritos; para comercios, industrias y privados será optativa.
El calendario de julio tendrá una pausa adicional para miles de bonaerenses. El jueves 16, distintas ciudades y municipios modificarán su actividad por las celebraciones de Nuestra Señora del Carmen, una fecha patronal con fuerte arraigo local que no debe confundirse con un feriado de alcance nacional.
La medida llegará una semana después del Día de la Independencia y del día no laborable turístico del viernes 10 de julio. A diferencia de aquellas jornadas, el nuevo descanso se limitará a determinados puntos de la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, no alterará la actividad en el resto del territorio argentino ni aparecerá dentro del calendario nacional de feriados.
Qué localidades tendrán feriado el 16 de julio
La nómina difundida incluye a Benito Juárez, Cañuelas, Carlos Casares, Carmen de Areco, Carmen de Patagones, Chivilcoy, General La Madrid, General Rodríguez, General Villegas, Las Flores, Lobería, Necochea, Pellegrini y Zárate. En algunos casos, el alcance comprende al partido completo; en otros puede limitarse a su ciudad cabecera o a localidades que celebran su propia festividad.
También existen conmemoraciones patronales en La Violeta, El Socorro y Mariano Benítez, dentro del partido de Pergamino; Dennehy y Francisco Quiroga, en Nueve de Julio; Pasteur, en Lincoln; y Villa Saboya, en General Villegas. Como el alcance puede variar según la disposición local, trabajadores y vecinos deberán consultar la comunicación de cada municipio antes de dar por confirmado el descanso.
La fecha tiene como eje el Día de Nuestra Señora del Carmen, advocación mariana considerada patrona de numerosas comunidades bonaerenses. Las celebraciones suelen incluir misas, procesiones, ferias, espectáculos y encuentros comunitarios. La modificación de la actividad busca facilitar la participación de los habitantes en esos actos y preservar una tradición que forma parte de la identidad de cada distrito.
A quiénes alcanza el día no laborable
El descanso no funciona del mismo modo para todos los trabajadores. En los distritos comprendidos, la jornada se declara no laborable para la Administración Pública provincial y las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, esas dependencias pueden permanecer cerradas o trabajar con un esquema reducido, mientras algunos servicios esenciales mantendrán guardias.
Para la industria, el comercio y las restantes actividades privadas, en cambio, el feriado tiene carácter optativo. Esto significa que cada empleador podrá decidir si concede el descanso o mantiene la actividad habitual. No todos los residentes de los municipios alcanzados tendrán necesariamente el día libre. La provincia utiliza esta modalidad para las celebraciones patronales y aniversarios solicitados por las autoridades municipales.
También pueden registrarse modificaciones en oficinas municipales, entidades bancarias, comercios y servicios de atención presencial. En el caso de escuelas, centros sanitarios y transporte público, la actividad dependerá de las disposiciones específicas de cada jurisdicción. Por eso, conviene revisar los canales oficiales antes de realizar un trámite o trasladarse hasta una dependencia.
Cuándo será el próximo feriado nacional
Después de esta pausa local, el próximo feriado con alcance en todo el país será el lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín. Luego llegará el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, mientras que el Día de la Soberanía Nacional se trasladará del viernes 20 al lunes 23 de noviembre.
El último tramo de 2026 tendrá un nuevo fin de semana extendido en diciembre. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y se unirá con el martes 8, cuando se conmemora la Inmaculada Concepción de María. El calendario anual concluirá con Navidad, que este año caerá el viernes 25 de diciembre.