La miniserie argentina perfecta en Netflix para una maratón de feriado

Disponible en Netflix, tiene seis episodios y es una historia que mezcla drama, crimen y humor. Una muy buena opción para este feriado.

¿Feriado y no sabés qué hacer? Acá te dejamos una miniserie, disponible en Netflix, que es perfecta para maratonear. El tiempo de las moscas es una producción argentina de 2026, basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de la escritora Claudia Piñeiro. La ficción combina drama, crimen y humor con una historia centrada en dos mujeres que intentan dejar atrás su pasado.

La historia sigue a Inés y La Manca, dos mujeres que recuperan la libertad tras haber estado en prisión. Para salir adelante ponen en marcha un pequeño negocio de fumigación, pero sus planes cambian cuando una clienta les hace una propuesta tan tentadora como peligrosa. A partir de ese momento quedan envueltas en una trama que las obliga a enfrentarse otra vez con el delito y a tomar decisiones difíciles.

NETFLIX. El tiempo de las moscas NETFLIX La miniserie tiene seis episodios, con una duración que rondan los 35 minutos. El reparto está encabezado por Carla Peterson como Inés, Nancy Dupláa como La Manca y Valeria Lois. También participan Julia Dorto, Osky Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Ana Castro, entre otros.

Además de su componente policial, la serie pone el foco en la amistad entre las protagonistas, las segundas oportunidades y las dificultades para reinsertarse en la sociedad después de la cárcel.

Con solo seis capítulos, El tiempo de las moscas es una opción ideal para quienes buscan una historia breve y atrapante. Su combinación de drama, misterio y humor, junto con un elenco de reconocidos actores argentinos, la convierte en una alternativa perfecta para pasar este feriado en el hogar.