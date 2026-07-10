Se alarga el fin de semana XXL: por qué es feriado el lunes 13 de julio

Tras el 9 de Julio y el día no laborable, se confirmó un nuevo feriado el lunes 13. Así, muchos trabajadores tendrán un fin de semana largo de cinco días.

Tras el fin de semana largo por 9 de julio y el día no laborable del 10, el lunes 13 habrá otro día de descanso.

Julio todavía tiene un día descanso más para los trabajadores antes de las vacaciones de invierno. Después del feriado del 9 de julio y del día no laborable del viernes 10, el lunes 13 se suma otro asueto que forma un fin de semana largo de cinco días.

El lunes 13 de julio dos localidades extienden el fin de semana con un feriado local. istockphoto ¿Quiénes tendrán feriado el lunes 13 de julio? El feriado alcanzará a los trabajadores de Río Segundo, en la provincia de Córdoba, y Villa Gobernador Gálvez, en Santa Cruz, donde se celebrarán los aniversarios fundacionales de ambas localidades.

Al tratarse de un feriado local, la medida no tiene alcance nacional. Los principales beneficiados serán los empleados de las administraciones públicas y de los organismos que adhieran al asueto.

En el caso del sector privado, la aplicación dependerá de la decisión de cada empleador. Algunas empresas podrían otorgar la jornada libre o establecer un esquema reducido de trabajo. Quienes estén alcanzados por la medida retomarán sus actividades recién el martes 14 de julio.

Qué servicios se verán afectados por el feriado del lunes 13 de julio El asueto tendrá impacto principalmente en el funcionamiento de los organismos públicos de las localidades alcanzadas.