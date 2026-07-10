El fin de semana llega con niebla y lluvias: cuándo comenzará a ceder el frío

Tras varios días marcados por el intenso frío y las fuertes heladas, el tiempo comenzará a mostrar un cambio gradual en gran parte del país. Aunque el ambiente seguirá dominado por la humedad durante el fin de semana , se espera en los próximos días un marcado ascenso de las temperaturas.

Entre el sábado y el domingo se prevé una mayor presencia de nubosidad, acompañada por bancos de niebla y neblina durante las primeras horas del día. Estas condiciones afectarán principalmente a la región Pampeana, el Litoral y buena parte del centro argentino, donde la visibilidad podría verse reducida en distintos momentos de la jornada.

El cambio responde al retiro de la masa de aire polar que dominó el comienzo de julio y al avance de una corriente de aire más templado desde el norte, lo que favorecerá una recuperación térmica progresiva.

Si bien aumentará la temperatura, el panorama no será completamente estable. El pronóstico indica que las precipitaciones continuarán siendo muy limitadas y se concentrarán, sobre todo, en el noreste argentino y algunos sectores costeros. En el resto del territorio, las lluvias serán aisladas y con acumulados poco significativos.

Para fines de la próxima semana, se espera que las temperaturas registren hasta 10 grados por encima de los valores habituales en provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires. En el norte del país también se esperan temperaturas superiores al promedio.

Nieblas y lluvias

Las nieblas volverán a ser uno de los principales fenómenos del fin de semana. En sectores de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y el noreste argentino podrían registrarse bancos densos que reduzcan la visibilidad a menos de un kilómetro, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular por rutas y caminos.

En cuanto a las lluvias, los acumulados previstos seguirán siendo escasos. Solo el noreste podría recibir entre 20 y 35 milímetros, mientras que en el centro del país difícilmente se superen los 5 milímetros, una cantidad insuficiente para modificar el escenario hídrico actual.

De esta manera, la próxima semana estará caracterizada por un ambiente mucho más templado, abundante nubosidad baja y elevada humedad. Aunque disminuirá el riesgo de heladas, la persistencia de nieblas y suelos húmedos podría complicar algunas tareas rurales y generar inconvenientes para quienes transiten durante las primeras horas de cada jornada.