Alerta violeta por niebla en el AMBA: las precauciones que hay que tener

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta por niebla para el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) debido a la presencia de neblinas y bancos de niebla persistentes que afectarán la visibilidad durante las primeras horas de este viernes.

De acuerdo con la información oficial, el fenómeno se desarrollará principalmente durante la madrugada y la mañana , con una reducción significativa del alcance visual en distintos puntos de la región. La situación genera preocupación por el impacto que puede tener sobre la circulación vehicular en calles, avenidas, rutas y autopistas.

Desde el organismo explicaron que este tipo de advertencias se emiten cuando las condiciones meteorológicas pueden alterar el normal desarrollo de las actividades cotidianas y representar un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente en el tránsito.

Por otro lado, los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, así como rutas nacionales y provinciales del área metropolitana, podrían registrar sectores donde la visibilidad quede reducida a pocos metros. Por ese motivo, los especialistas insistieron en la necesidad de postergar viajes que no resulten indispensables durante las horas de mayor intensidad del fenómeno.

Cómo seguirá el tiempo

Más allá de las complicaciones previstas durante el inicio de la jornada, el pronóstico anticipa una mejora gradual de las condiciones con el correr de la mañana. Se espera un día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 17 grados, y con la posibilidad de algunos períodos de sol durante la tarde.

Sin embargo, las perspectivas meteorológicas indican que la estabilidad tendrá una duración limitada. Para el sábado, primer día del fin de semana largo, se prevén lluvias e inestabilidad en distintos sectores del AMBA.