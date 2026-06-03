Una intensa niebla sorprendió a Mendoza y redujo la visibilidad en varios puntos

La mañana de este miércoles comenzó de una manera poco habitual en Mendoza . Una densa niebla cubrió distintos sectores de la provincia y redujo la visibilidad para conductores, peatones y vecinos que iniciaban sus actividades durante las primeras horas del día.

El fenómeno se hizo visible en diferentes puntos del territorio mendocino y modificó por completo el paisaje habitual. En algunos sectores, la presencia de la niebla dificultó la observación a distancia y obligó a quienes circulaban por calles y rutas a extremar los cuidados.

Muchos mendocinos se encontraron con esta postal apenas salieron de sus casas. La niebla se mantuvo durante gran parte de la mañana y fue uno de los temas más comentados entre quienes debieron trasladarse para trabajar, estudiar o realizar trámites.

Uno de los lugares donde más se hizo notar el fenómeno fue el Acceso Este. Allí, la reducida visibilidad coincidió con el inicio de las obras de recuperación integral que comenzaron esta semana, una situación que demandó aún más atención por parte de los conductores que circulaban por la zona.

Actualmente, en el corredor vial se desarrollan trabajos que incluyen reducción de carriles y restricciones parciales al tránsito. Por ese motivo, las autoridades recomiendan circular con precaución, respetar la señalización y mantener una velocidad adecuada mientras avanzan las intervenciones sobre una de las arterias más transitadas del Gran Mendoza.