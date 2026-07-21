Martes con alerta naranja en Mendoza: qué se espera en el llano

La temperatura volverá a bajar hoy en Mendoza y todo indica que será el día más frío de la semana. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada fría, mayormente nublada y con precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

La mínima rondará 1° durante la mañana, mientras que la máxima apenas alcanzará los 9°. En el llano podrían registrarse lloviznas débiles, mientras que en sectores de la precordillera se prevé la caída de aguanieve.

En tanto, para la cordillera y la alta montaña, el SMN renovó la alerta naranja en todos los departamentos cordilleranos .

"El área será afectada por nevadas intensas y persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada de entre 50 y 150 centímetros durante todo el período de alerta, que podrían ser superados de manera puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos, posible viento blanco y una marcada reducción de la visibilidad", informó el organismo en su último parte.

Para el Gran Mendoza no se han pronosticado nevadas, pero si hay posibilidad de lloviznas e incluso agua nieve en las primeras horas de la mañana.

El panorama comenzará a cambiar a partir del miércoles. Ese día se espera cielo parcialmente nublado, vientos de dirección variable y un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 11° y una mínima de 1°, aunque las nevadas persistirán en la cordillera.

La mejora será más marcada el jueves. El pronóstico anticipa una jornada algo nublada, con vientos leves del este y otro incremento de la temperatura. La máxima llegará a 14° y la mínima será de 4°, consolidando una tendencia de tiempo más estable en Mendoza.