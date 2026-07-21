Puede nevar en el Gran Mendoza: ¿dónde y cuándo podría ser?

La posibilidad de ver nieve cerca del área metropolitana volvió a instalarse en Mendoza . El desplazamiento de un frente frío desde la cordillera hacia el este podría generar precipitaciones níveas o aguanieve en sectores elevados próximos al Gran Mendoza durante este martes 21 de julio, aunque el fenómeno no está confirmado para el centro de la Ciudad.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipó una jornada mayormente nublada y fría, con precipitaciones, vientos leves del sudeste y nevadas persistentes en alta montaña. La temperatura mínima prevista es de 1°C y la máxima apenas alcanzaría los 9°C. Las condiciones más inestables se concentrarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. El pronóstico oficial se actualiza diariamente .

La mayor probabilidad se presenta en el piedemonte y en áreas ubicadas al oeste del Gran Mendoza, donde las bajas temperaturas podrían transformar las precipitaciones en aguanieve o nieve. El meteorólogo Fernando Jara explicó que el sistema frontal que afecta a la cordillera avanzará hacia el llano y aumentará las posibilidades en los sectores de mayor altura.

Por ahora, los modelos no anticipan una nevada sobre el centro mendocino. En las zonas urbanas podrían registrarse lluvias débiles o lloviznas, mientras que el descenso térmico mantendrá una sensación invernal durante toda la jornada. También se esperan precipitaciones en el Valle de Uco, Malargüe y otros puntos del oeste provincial, según el reporte meteorológico difundido para este martes.

El panorama es más severo en alta montaña. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que estará vigente entre las 3 y las 20.59 de este martes. Se esperan nevadas persistentes, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, aunque esos valores podrían superarse en puntos específicos.

En sectores cordilleranos de menor altura, la nieve acumulada podría ubicarse entre 5 y 20 centímetros. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, reducción de visibilidad y posibilidad de viento blanco. Estas condiciones incrementan el riesgo sobre los caminos, especialmente durante la mañana y la noche, cuando también puede formarse hielo sobre la calzada.

El temporal complica rutas y actividades

La acumulación de nieve mantiene cerrado el Sistema Integrado Cristo Redentor y la circulación por la Ruta Nacional 7 solo está habilitada hasta Uspallata. Cientos de camiones permanecen en las playas dispuestas para esperar la reapertura, mientras continúan los trabajos de asistencia y despeje en distintos puntos de la alta montaña.

Las dificultades para acceder a algunos establecimientos también provocaron la suspensión de las clases presenciales durante el turno mañana en Malargüe, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca. La actividad en esas localidades deberá desarrollarse de manera virtual. En el resto de la provincia, el dictado continúa con normalidad.

Para el miércoles se prevé una disminución de las precipitaciones en el llano y un leve ascenso de la temperatura. Sin embargo, las nevadas seguirán en la cordillera. La mejoría sería transitoria, ya que otro frente podría ingresar durante el jueves y renovar la inestabilidad. Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios y consultar la transitabilidad antes de circular.